به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز رقابتهای هفته بیست و ششم لیگ برتر دو تیم استیل آذین و فولاد از ساعت 14:45 دقیقه در ورزشگاه اکباتان تهران به مصاف هم رفتند.

در این دیدار مهدی مهدوی کیا پس از 11 سال برای نخستین بار در فوتبال ایران به میدان رفت. مهدوی کیا که شماره 15 استیل آذین را بر تن کرده است، در این دیدار بازوبند کاپیتانی این تیم را نیز بربازو داشت. قبل از این علی کریمی کاپیتان تیمش بود. کریمی در این دیدار حضور دارد.

در دقایق میانی نیمه اول این دیدار یک تماشاگر به سبک فوتبال اروپا وارد زمین شد و با در دست داشتن پرچم قرمزی باعث توقف بازی شد. ماموران نیروی انتظامی خیلی زود این تماشاگر را به بیرون زمین بردند.

علیرضا نیکبخت واحدی در این دیدار روی نیمکت تیمش قرار داشت. حسین کعبی هم در ترکیب اصلی استیل آذین حضور ندارد.