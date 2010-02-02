گسترش سریع روابط ایران و قطر/ لزوم ارتقای همکاری های بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد روز سه شنبه در دیدار «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» ولیعهد قطر در تهران روابط دو کشور را کاملاً برادرانه دانست وافزود: تهران و دوحه دارای منافع و ظرفیتهای مشترکی هستند که همکاری های دوجانبه بخشی از این روابط را تشکیل می دهد، دو کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی فعالیت ها و اقدامات فراوانی می توانند با همکاری یکدیگر انجام دهند.

دکتر احمدی نژاد حضور قطر در مسائل منطقه ای و جهان اسلام را بسیار خوب و سازنده دانست و گفت: اقداماتی که در خصوص فلسطین ، لبنان و یمن انجام شده، نشان دهنده زمینه های فراوانی در گسترش همکاریهای منطقه ای بین دو کشور است.

رئیس جمهور همچنین ارتقای همکاری های بین المللی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه در عرصه بین المللی اقدامات مهمی وجود دارد که دو کشور می توانند با کمک یکدیگر آنها را دنبال کنند،گفت: دشمنان قصد دارند با گسترش آتش جنگ در کل منطقه ، مشکلات اقتصادی و سیاسی خود را حل کنند و چنین مسائلی اقتضا می کند که بیش از گذشته در کنار یکدیگر باشیم.

وی خاطر نشان کرد: ایران و قطر در روابط دوجانبه و تلاش برای همکاری های سیاسی و امنیتی در منطقه و همچنین حضور فعال و موثر درمناسبات جهانی در مسیر مشترکی قرار دارند که البته باید سرعت همکاری های خویش را افزایش دهیم.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به صداقت و هوشمندی مسوولین قطری اعتماد دارد، گفت: غربی ها نمی خواهند در منطقه امنیت حاکم باشد و روابط کشورهای منطقه با هم دوستانه باشد آنها همواره تلاش کرده اند کشورهای منطقه را ضعیف نگه دارند و حیات آنها به ایجاد تفرقه و ناامنی وابسته است که خوشبختانه بین تهران و قطر دریافت مشترکی از ، توطئه های دشمنان وجود دارد .