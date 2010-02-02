به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد کریمی در دیدار با معاونین و مدیران ستادی صندوق مهر امام رضا (ع) از در نظر گرفتن اعتباری بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت ایجاد اشتغال در 2 هزار روستای کشور خبر داد.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) اظهار داشت: در این راستا تفاهم نامه ای با دفتر مناطق محروم ریاست جهموری منعقد شده است تا با تامین اعتبار فوق در سال آینده، ساکنان 2 هزار روستای محروم تحت پوشش تسهیلات قرض الحسنه اشتغال قرار گیرند.

کریمی تصریح کرد: در مفاد این تفاهم نامه مقرر شد کارگروهی با مسئولیت مدیرکل روستایی استانداریهای کشور تشکیل شود که در این کارگروه سازمان جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و معادن و سازمان کار و امور اجتماعی استانها به عنوان اعضای اصلی، کار مطالعه بر روی شناسایی روستاهای محروم و کمتر برخوردار را بر عهده بگیرند.

وی از صندوق مهر امام رضا (ع) به عنوان دبیراین کارگروه نام برد و افزود: صندوق به عنوان دبیر این کارگروه و مجری پرداخت تسهیلات اشتغال به مناطق روستایی تلاش می کند تا با برنامه ریزی، آموزش خانوارهای روستایی، فراهم کردن شرایط لازم جهت ایجاد اشتغال پایدار و کمک به کاهش بیکاری در روستاهای مورد نظر در جهت ریشه کن کردن بیکاری، گامهای اساسی بردارد.



