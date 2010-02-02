به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه بررسی و حل مشکلات اصناف به ریاست مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و نمایندگانی از 4 وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، کشور، رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی در وزارت بازرگانی تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، در این نشست موضوع نظام ‌مند کردن اخذ مالیات از اصناف مورد بررسی قرار گرفت. اعضای این کارگروه مصوباتی برای حل مسائل مربوط به اصناف داشتند که بر این اساس مقرر شد، کارگروه حل مشکلات اصناف پیگیری دستورالعمل تعیین مالیات عملکرد صنوف توسط اتحادیه‌‌های صنفی را به کمیته ‌ای مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، سازمان امور مالیاتی، شورای اصناف و مجامع امور صنفی تهران محول نماید.

همچنین کمیته مذکور موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سالجاری دستور‌العمل نحوه تعیین وصول مالیات شغلی واحدهای صنفی، توسط اتحادیه‌های صنفی را تهیه و جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی استانها و اتحادیه‌ ها و مجامع امور صنفی و سازمانهای بازرگانی استانها ابلاغ کند. مصوبات کمیته مذکور به منزله مصوبه کارگروه ویژه حل مشکلات اصناف خواهد بود.

بنابراین گزارش، سازمان امور مالیاتی کشور باید ترتیبی اتخاذ کند که در سالجاری مالیات شغلی 2 سال قبل اصناف کشور را به تفکیک اتحادیه‌های صنفی و براساس فهرستی که از سوی اتحادیه ‌ها به سازمان امور مالیاتی ارائه می ‌شود اعلام کند.

براساس تصمیمات اخذ شده در این جلسه، شورای اصناف کشور باید تمهیدات لازم را به منظور اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی مبنی بر تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش یا دستگاه توزین دیجیتالی با همکاری اتحادیه‌ ها و مجامع امور صنفی به عمل آورد. همچنین سازمان امور مالیاتی باید هزینه‌ های خرید و نصب صندوق مکانیزه فروش یا دستگاه توزین دیجیتال توسط اصناف را از درآمد مشمول مالیاتی آنان کسر کند.

سازمان امور مالیاتی، ترتیبی اتخاذ کند که همه ساله یک در هزار درآمد مشمولی مالیات قطعی ‌شده صنوف با توجه به تبصره 2 ماده 186 قانون مالیاتها در بودجه سنواتی منظور، تا توسط شورای اصناف کشور در اختیار اتحادیه ‌هایی که نسبت به تعیین مالیات اعضای خود اقدام کرده اند، قرار گیرد.

کارگروه حل مشکلات اصناف همچنین تصویب کرد: به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت آژانسهای تاکسی تلفنی کشور، کمیته ‌ای مرکب از نمایندگان وزارت کشور‌، بازرگانی و شورای اصناف کشور موضوع را دقیقا رسیدگی و نتیجه را جهت تصویب به کارگروه ارائه کنند.