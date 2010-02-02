علی یوسفی فرماندار ابهر شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، استاندار زنجان در مراسم معارفه فرماندار جدید ابهر با تقدیر از زحمات محمد حسین اسکندری در سمت سرپرستی این فرمانداری از فرماندار جدید ابهر خواست تا فرصتهای خدمتگزاری را غنیمت شمرده و اظهار امیدواری کرد که با تعامل و پشتیبانی مردم، روحانیون و ائمه جمعه و مسئولین شهرستان شاهد تحولی عمیق تر در آبادانی و توسعه ابهر با مدیریت جدید باشد.

محمد رئوفی نژاد گفت: نقش آفرین تمام صحنه های قبل و بعد از انقلاب ولایت فقیه و مردم بوده و با این دو رکن اساسی انقلاب، همه فراز و نشیبهای را پشت سر گذاشته اند، با ورود امام قلب انقلاب به پیکر مردم پیوست و این اقیانوس مردم مواج شد و باعث امیدواری در کشور شد.

وی ادامه داد: دو اقدام تاریخی بازگشت امام در 12 بهمن 57 و حضور مردم در 22 بهمن، با انگیزه تکلیف بود که در طول 31 ساله چنین حضوری با محوریت ولایت تداوم داشته و خواهد داشت.

رئوفی نژاد افزود: جهانیان انقلاب و هویت اسلامی جامعه ما را با امام می شناسند و امام دنیایی را به حرکت وا داشت و دنیایی را متاثر از ابعاد معنوی خود کرد.

وی ادامه داد: بنا به تعبیر مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب دهه تحول و پیشرفت است و در دهه فجر امسال نیز 316 پروژه در استان کلنگ زنی و یا به بهره برداری خواهد رسید که در مجموع 295 میلیارد تومان سرمایه گذار برای پروژه ها هزینه شده که 293 پروژه مورد افتتاح و بهره برداری و 23 پروژه در زمینه های مختلف کلنگ زنی خواهد شد.

همچنین در این جلسه حجت الاسلام رحیمی امام جمعه ابهر با تبریک دهه فجر انقلاب، به بعد معنوی شخصیت امام (ره) اشاره کرد و گفت: رمز ماندگاری امام خمینی (ره) در این بود که امام نمونه کامل بندگی برای خداوند بود.

وی افزود: در این دوران باید ش‍أن و منزلت ولایت فقیه را بشناسیم و حب و دوستی خودمان را به ولایت فقیه روز به روز بیشتر کنیم.

حجت الاسلام رحیمی در ادامه ضمن تقدیر از زحمات اسکندری سرپرست اسبق فرمانداری، برای علی یوسفی فرماندار جدید موفقیت آرزو کرد و از کلنگ زنی مصلی جدید شهر ابهر و حوزه علمیه برادران این شهرستان در دهه فجر خبر داد.