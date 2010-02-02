دو نمایشگاه یک گام تا ظهور و دستاوردهای انقلاب در اسلامشهر برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در اسلامشهر، همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، نمایشگاه یک گام تا ظهور توسط کانون فرهنگی هنری عاشقان کربلا با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسلامشهر افتتاح شد.

در این نمایشگاه تعداد 70 پوستر امام و انقلاب در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه پخش فیلمهایی با موضوع امام و انقلاب و پخش سرودهای انقلابی و کارگاه نقاشی ویژه کودکان نیز دایر است.

علاقمندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه همه روزه تا 22 بهمن بعداز نماز مغرب و اعشاء به مدت سه ساعت به نشانی اسلامشهر، خیایان 20 متری امام خمینی (ره)، مسجد امام علی النقی (ع) مراجعه کنند.

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای انقلاب

همچنین کمیته بانوان ستاد گرامیداشت دهه فجر با همکاری کمیته فرهنگی این ستاد نمایشگاه دستاوردهای انقلااب را با محوریت سی و یک سال وصال در سیزدهم بهمن ماه سال جاری افتتاح کرده است.

در این نمایشگاه غرفه هایی با عناوین زن، انقلاب، عفاف و حجاب، اندیشه های جاری، عکس، کتاب و مهدویت دایر شده که در این غرفه ها عکس هایی از انقلاب و امام و همچنین نشریات سال 57 و کتابهایی نیز با موضوع انقلاب و امام و کارگاهها و نمایشگاههای سفال و نقاشی در معرض دید علاقمندان و بازدید کنندگان قرار گرفته است.

در افتتاحیه این نمایشگاه لاله افتخاری، نماینده مجلس شورای اسلامی، مسئولین و جمعی از فرهنگیان و هنرمندان شهرستان حضور داشتند.

علاقمندان می توانند جهت بازدید از نمایشگاه همه روزه تا 22 بهمن از ساعت 9 صبح تا 18 عصر به نشانی اسلامشهر، باغ فیض، طبقه اول پاساژ نگین مراجعه کنند.

اسلامشهر با 800 هزار نفر جمعیت در جنوب شهرستان تهران قرار دارد.