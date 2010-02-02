بزرگترین رزمایش مشترک آمریکا و 5 کشور آسیایی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این رزمایش مشترک با آمریکا علاوه تایلند، ژاپن، اندونزی و سنگاپور، برای نخستین بار کره جنوبی نیز مشارکت خواهد داشت.

منابع آگاه با اشاره به آغاز این رزمایش مشترک، موسوم به "کبرای طلایی" (Cobra Gold) از روز گذشته در منطقه رایونگ (در شرق تایلند) می گویند: در این رزمایش، 14 هزار نیرو که بیشتر آنها آمریکایی و تایلندی هستند، مشارکت دارند.

این منابع با اشاره به اینکه رزمایشهای کبرای طلایی برای بیست و نهمین بار است که با حضور آمریکا و کشورهای شرق آسیا برگزار می شود، رزمایش نظامی این دوره را از تمام دوره های پیشین بزرگتر و گسترده تر ارزیابی می کنند.

"اریک جی. جان" سفیر آمریکا در تایلند روز گذشته در مراسم آغاز این رزمایشها تاکید کرد: رزمایش کبرای طلایی بیانگر پایبندی ارتش آمریکا به تعهدات خود در قبال حفظ امنیت و ثبات کشورهای آسیایی است.

به نظر می رسد مقابله با تهدیدات احتمالی کره شمالی در پی تنشهای اخیر و درگیریهای نظامی پراکنده با کره جنوبی در مناطق مرزی و دریایی، اهمیت برگزاری این رزمایش را برای آمریکا و هم پیمانان منطقه ای اش بالا برده است.