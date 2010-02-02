به گزارش خبرگزاری مهر، این نشان به پاس خدمات علمی و تأثیراتی که فلسفه مک‌اینتایر داشته به او تعلق خواهد گرفت.

علاوه بر مک‌اینتایر این نشان به محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل در سال 2006 نیز تعلق خواهد گرفت.

مک‌اینتایر سهم بسزایی در فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی و تاریخ فلسفه و الهیات داشته است. کتابهای او با عناوین "تاریخ مختصر اخلاق" و "بررسی نظریه اخلاق" نقش مهمی در حوزه اخلاق ایفا کرده است.

به گفته رئیس دانشگاه دوک، آثار مک‌اینتایر در حوزه اخلاق تحولی عظیم در اخلاق فلسفی و اخلاق الهیاتی ایجاد کرده است.

مک‌اینتایر استاد دانشگاه‌های آکسفورد، پرینستون و دوک بوده است. او رئیس انجمن فلسفه آمریکا نیز بوده است.

این جایزه قرار است در ماه اردیبهشت ماه به مک‌اینتایر اهداء شود.