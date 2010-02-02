بهره برداری از 11 طرح جهاد کشاورزی دماوند با اعتبار شش میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، رئیس جهاد کشاورزی دماوند ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از این طرحها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تعداد طرح با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 890 میلیون تومان در بخش های آب و خاک، دام، باغبانی و عشایر بوده است.

مرتضی امیری افزود: طرح کانال آب تمیسیان، به طول سه هزار و 500 متر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 250 میلیون ریال، جاده بین مزارع روستای گرمابسرد به طول سه هزار متر با اعتباری بالغ بر 950 میلیون ریال، انتقال آب روستای تاسکین در دو هزار و 500 متر طول و هزینه 660 میلیون ریال از طرح هایی بوده است که به بهره برداری رسید.

وی به طرح لوله گذاری منطقه بولان به طول هزار و 500 متر اشاره کرد و افزود: برای این پروژه نیز با اعتباری بالغ بر 35میلیون ریال هزینه شده است.

امیری با اشاره به بزرگترین پروژه جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در ایام دهه فجر توسط جهاد کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: احداث مرغداری با 120 هزار قطعه مرغ و با اعتباری بالغ بر سه میلیاردو 350 میلیون تومان هزینه آماده بهره برداری است.

وی گفت: این کارخانه سالانه در حدود سه هزار تن تخم مرغ تولید و توزیع می کند.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گفت: نصب دستگاه اکسیژن ساز پرورش ماهی، پروژه دامداری شرکت دام بهشت دماوند، پرورش قارچ چتر سفید، تامین آب عشایر پهنکوه، تامین آب عشایر ورآرو و دره پور با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 256 میلیون تومان از دیگر طرح های جهاد کشاورزی این شهرستان است.