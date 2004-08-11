طرح حفاظت از تنوع زيستي در منطقه زاگرس مركزي از سوي مراجع علمي بين المللي تاييد شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، اصغر محمدي فاضل ، مدير ملي طرح تنوع زيستي با بيان اين مطلب افزود : بودجه لازم براي اين پروژه حدود ده ميليون دلار بر آورد شده است كه حدود نيمي از آن توسط تسهيلات محيط زيست جهاني ، مشاركت بخش خصوصي ، كمك دفتر برنامه عمران ملل متحد در ايران و تشكلهاي غير دولتي زيست محيطي تامين مي شود.

بنا بر اين گزارش فاز طراحي اين طرح PDF-B در دو سال به انجام رسيد و اسناد فني آن اوائل سال جاري به دفتر سازمان ملل متحد ارسال شد كه براساس نظريه مورخ 29 جولاي ( هشتم مرداد) دبير خانه صندوق و اعلاميه مورخ 10 اوت ( سه شنبه 20 مرداد 1383 ) طرح از نظر فني تاييد شده است ابلاغ فاز اجرايي طرح پس از تصويب سند پروژه در شوراي صندوق تسهيلات محيط زيست جهاني از طريق مراجع ديپلماتيك انجام خواهد شد.

به گفته وي: كوهستانهاي زاگرس مركزي از ديدگاه جهاني در برگيرنده تنوع قابل توجهي از اكوسيستم ، گونه و ژن مي باشد ولي در دهه هاي اخير به علت تغييرات دموگرافيك ، تغييرات سيستمهاي اجتماعي - اقتصادي و از بين رفتن مديريت و استفاده سنتي از سرزمين ، تنوع زيستي اين منطقه به شدت در معرض تهديد وتخريب قرار دارد.

طرح " حفاظت از تنوع زيستي در منطقه حفاظتي زاگرس مركزي " با هدف حفاظت از منطقه اي به وسعت بيش از دو ميليون هكتار در ناحيه زاگرس مركزي تلاش خواهد كرد تا ملاحظات از تنوع زيستي را با فعاليتهاي بخشهاي مختلف كشاورزي ، جنگلداري ، مرتعداري ، آب و گردشگري همراستا و همگرا نمايد. همچنين با همكاري كار گروههاي بين بخشي در سطح ملي و استاني ، اين پروژه استراتژيهايي را براي واردكردن موضوع تنوع زيستي در بخشهاي مختلف توسعه خواهد داد . اين طرح با بكارگيري راهكاري مختلف براي حفاظت از تنوع زيستي به گونه اي طراحي شده كه از تلاشها و فعاليتهاي بهبود معيشت منطقه حمايت كرده وهمزمان باعث توسعه اقتصادي و افزايش ميزان اشتغال از طريق معرفي روشهاي معيشت جايگزين سازگار با شرايط فرهنگي ، مذهبي و بومي مناطق مي گردد.

اين طرح با لحاظ موضوع تنوع زيستي در برنامه هاي توسعه اي محلي از طريق يكسري اقدامات اقتصادي - تجاري باعث ايجاد درآمدهاي سازگار با تنوع زيستي در منطقه خواهد شد. برنامه هاي مديريت منابع به طور مداوم توسط نهادهاي رسمي و مرديم پايش خواهند شد و نتايج اين پايشها براي تصميم گيريها در سطح ملي و استاني جهت مديريت تطبيقي به عنوان يك عنصر كليدي در استراتژي پروژه در نظر گرفته خواهند شد.

اين پروژه همچنين به عنوان مكمل تلاشها جهت دخيل نمودن ملاحظات تنوع زيستي در فعاليتهاي بخشهاي اصلي توليد در منطقه ، مديريت مناطق حفاظت شده توسط سازمانهاي مختلف به خصوص سازمان حفاظت محيط زيست را تقويت كرده و ارتباط و اتصال آنها را با چشم اندازهاي همجوار توسعه خواهد داد.

وي تصريح كرد: هدف غائي از اجراي اين طرح حفاظت موثر از اكوسيستم هاي ارزشمند كوهستاني در منطقه زاگرس دانست كه در آن نقش مشاركت جوامع محلي و بهره برداري پايدار از منافع حاصل از اين اقدام توسط همين جوامع در جهت بهبود وضعيت معيشتي و نهايتا رسيدن به حد قبال قبولي از شاخص هاي توسعه يافتگي ، جايگاه ويژه دارد. اين هدف با اجراي فعاليتهاي زير قابل دستيابي است:

- تهيه واجراي طرح مديريت منابع تنوع زيستي درمنطقه عملياتي طرح

- افزايش سطح آگاهي هاي عمومي و مشاركت مردمي در سطوح مختلف

- تقويت روش هاي امرار معاش پايدار به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي جديد

- ادغام و بكارگيري روشهاي سنتي ومدرن در حفاظت از تنوع زيستي

- تقويت شبكه مناطق حفاظت شده ومعرفي روش هاي جديد مديريتي

- ظرفيت سازي در نهادهاي مردمي وتقويت توانايي هاي بومي در سطوح مختلف

- لحاظ نمودن موضوع تنوع زيستي در مباحث توسعه و عمران درجهت بهبود كيفيت زندگي مردم.