نمایشگاه سراسری کتاب در ارومیه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این نمایشگاه 100 ناشر کشوری 10 هزار عنوان کتاب را در قالب 50 هزار جلد کتاب را در طول ایام دهه مبارک فجر با 40 درصد تخفیف برای علاقمندان عرضه می کنند.

در بخش هنری این نمایشگاه 73 عکس از دستاوردهای انقلاب اسلامی ، 45 اثر طراحی سیاه قلم و هم چنین صنایع دستی کودکان معلول در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه از امروز تا 22 بهمن در محل مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه دایر و علاقه مندان می توانند صبح ها از ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهر ها از ساعت 16 الی 20 از این نمایشگاه دیدن کنند.