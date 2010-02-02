  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۰۹

با حضور 100 ناشر کشوری/

نمایشگاه سراسری کتاب در ارومیه گشایش یافت

نمایشگاه سراسری کتاب در ارومیه گشایش یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: به مناسبت سی و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نمایشگاه سراسری کتاب بعد از ظهر سه شنبه در مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این نمایشگاه 100 ناشر کشوری 10 هزار عنوان کتاب را در قالب 50 هزار جلد کتاب را در طول ایام دهه مبارک فجر با 40 درصد تخفیف برای علاقمندان عرضه می کنند.

در بخش هنری این نمایشگاه 73 عکس از دستاوردهای انقلاب اسلامی ، 45 اثر طراحی سیاه قلم و هم چنین صنایع دستی کودکان معلول در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه از امروز تا 22 بهمن در محل مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه دایر و علاقه مندان می توانند صبح ها از ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهر ها از ساعت 16 الی 20 از این نمایشگاه دیدن کنند.

کد مطلب 1028714

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها