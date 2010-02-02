انهدام دو شرکت غیر قانونی هرمی توسط وزارت اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد با اقدامات اطلاعاتی - عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در راستای مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی، دو شبکه غیر قانونی هرمی به نام های پالینور و آسوگستر که با کلاهبرداری، فریب و سوء استفاده از موقعیت های دولتی به صورت نامشروع سرمایه هنگفتی از مردم را به تاراج می بردند در تهران شناسایی و با دستگیری تعداد 50 نفر از سرشبکه های اصلی، منهدم شدند.

درادامه این خبر آمده است: متهمان با توسل به انواع تبلیغات فریبنده، اقدام به کلاهبرداری از حدود دویست هزار نفر از هموطنان نموده و در همین رابطه بالغ بر دویست میلیارد تومان از سرمایه های مردم را به یغما برده اند.

بر اساس این گزارش تعداد 20 نفر از دستگیر شدگان مربوط به شرکت پالینور و 30 نفر از آنان سرشبکه های اصلی شرکت آسوگستر می باشند که در حین تهیه مقدمات خروج غیر قانونی از کشور، با اقدام به موقع مامورین اطلاعاتی مواجه گشته و اموال به دست آمده از آنان توقیف گردید.

وزارت اطلاعات با اعلام این نکته که مصمم است همگام با فرهنگ سازی عمومی به فعالیت اینگونه شبکه های هرمی خاتمه دهد به افرادی که هنوز در این شبکه ها فعالیت می کنند هشدار داد که به زودی در مقابل قانون وعدالت باید پاسخگوی اقدامات غیر قانونی خویشتن باشند.