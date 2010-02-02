شیراز با نجف و کربلا خواهر خوانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران اعتمادی ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح کارگاه عتبات عالیات در مجتمع فرهنگی مذهبی شلمچه شیراز افزود: از مدتها پیش درخواست خواهرخواندگی شیراز با دو شهر نجف و کربلا از جانب مسئولان ارشد مطرح شد و امیدواریم موفقیتهای لازم در این خصوص محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت مطرح شده و خواهرخواندگی این شهر با نجف و کربلا می توان مناسبات بیشتری را بین یکدیگر برقرار کند.

به گزارش مهر، در جریان مراسمی که به منظور افتتاح کارگاه عتبات عالیات برگزار شده سرپرست ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس گفت: کار ساخت چهار صندوق برای قبور مطهر امامین عسکریین دو سال پیش آغاز شده که دو صندوق آن 95 درصد پیشرفت داشته که اگر عاج فیل مورد نیاز آن نیز تایمن شود ظرف چند ماه آینده هرچهار صندوق آماده خواهد شد.

عبدالرسول مختار نژاد با اشاره به بازسازی احتمالی ضریح مرقد مظهر حضرت علی(ع) توسط درودگران و خاتم سازان استان فارس تصریح کرد: طی هماهنگیهای صورت گرفته قرار بر این شده که تعدادی از درودگران و خاتم سازان سفری به نجف داشته باشند و طی آن وضعیت ضریح را بررسی و طی گزارشی اعلام کنند تا در صورت موافقت، کار مرمت انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شروع ساخت سه درب از 11 درب ضریح امام حسین (ع) در شیراز آغاز می شود که در کنار آن عملیات ساخت دو درب برای حرم مطهر امام موسی بن جعفر (ع) و امام جواد (ع) در کاظمین نیز آغاز شده است.