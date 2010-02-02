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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۰۹

تیم اسکیت کرج مقام اول مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان را کسب کرد

تیم اسکیت کرج مقام اول مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان را کسب کرد

استان تهران - خبرگزاری مهر: تیم اسکیت مردان کرج مقام اول مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان در این رشته را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مسابقات ایرانیان به مدت دو روز از هفتم تا نهم بهمن ماه جاری با شرکت 22 تیم در اصفهان برگزارشد.

از مجموع 9 مدال طلای این مسابقات، اسکیت بازان کرجی هشت مدال آنها را کسب کردند.

حسین منشیدی سه مدال طلا، شایان صباغ سه مدال طلا و ایمان زندی دو مدال طلای این مسابقات را به خود اختصاص دادند. 

تیم کرج با 122 امتیاز اول، تهران با 46 امتیاز دوم و زنجان با 35 امتیاز سوم شد و شایان درفشیان مربی تیم کرج در این مسابقات بود.

سال گذشته تیم کرج در المپیاد ورزشی ایرانیان در رده تیمی مقام هفتم را با کسب 9 مدال نقره و برنز کسب کرد.

همچنین امسال تیم اسکیت بانوان کرج در المپیاد ورزشی ایرانیان چهارم شد.

کد مطلب 1028732

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