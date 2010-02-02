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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۰۷

فهرست برنامه های بزرگداشت/

پیکر مدیر مدرسه علمیه نرجس مشهد فردا تشییع می شود

پیکر مدیر مدرسه علمیه نرجس مشهد فردا تشییع می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مراسم تشییع بنیانگذار و مدیر مدرسه علمیه نرجس مشهد صبح فردا بر گزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در اعلامیه ای که به منظور درگذشت این بانوی فاضله منتشر شده آمده است:

روح بلند اسوه تقوی و فروتنی، معلم بزرگ اخلاق، استاد فرزانه، عالم عالیقدر، سیده جلیله مرحومه مغفوره حاجیه خانم فاطمه سید خاموشی(طاهایی) بنیانگذار و مدیر مدرسه علمیه نرجس مشهد و عضو شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی که عمری را در ترویج مبانی اسلام و معارف اهل بیت(ع) و تعلیم و تربیت شاگردان سپری کرده، دعوت حق را لبیک گفته و به رحمت ایزدی پیوست.

به همین مناسبت مراسمهایی به شرح زیر برگزار می شود:

8 صبح 15 بهمن مدرسه علمیه سخنرانی آیت الله علم الهدی

9 صبح چهارشنبه مراسم تشییع 14 بهمن از مدرسه علمیه نرجس(ع) انتهای خیابان دانش غربی، جنب بیمارستان سینا

مراسم ترحیم 5 شنبه 15 بهمن ازساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 14 تا 16 در مدرسه علمیه نرجس(ع)

مراسم شب هفت دوشنبه 19 بهمن ساعت 7 بعدازظهر در مدرسه علمیه نرجس(ع)

همچنین مراسم ترحیم در تهران سه شنبه 20 بهمن از ساعت 3 تا 5 بعداز ظهر مهدیه تهران خیابان ولی عصر(ع) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1028736

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