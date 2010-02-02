پیکر مدیر مدرسه علمیه نرجس مشهد فردا تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در اعلامیه ای که به منظور درگذشت این بانوی فاضله منتشر شده آمده است:

روح بلند اسوه تقوی و فروتنی، معلم بزرگ اخلاق، استاد فرزانه، عالم عالیقدر، سیده جلیله مرحومه مغفوره حاجیه خانم فاطمه سید خاموشی(طاهایی) بنیانگذار و مدیر مدرسه علمیه نرجس مشهد و عضو شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی که عمری را در ترویج مبانی اسلام و معارف اهل بیت(ع) و تعلیم و تربیت شاگردان سپری کرده، دعوت حق را لبیک گفته و به رحمت ایزدی پیوست.

به همین مناسبت مراسمهایی به شرح زیر برگزار می شود:

8 صبح 15 بهمن مدرسه علمیه سخنرانی آیت الله علم الهدی

9 صبح چهارشنبه مراسم تشییع 14 بهمن از مدرسه علمیه نرجس(ع) انتهای خیابان دانش غربی، جنب بیمارستان سینا

مراسم ترحیم 5 شنبه 15 بهمن ازساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 14 تا 16 در مدرسه علمیه نرجس(ع)

مراسم شب هفت دوشنبه 19 بهمن ساعت 7 بعدازظهر در مدرسه علمیه نرجس(ع)

همچنین مراسم ترحیم در تهران سه شنبه 20 بهمن از ساعت 3 تا 5 بعداز ظهر مهدیه تهران خیابان ولی عصر(ع) برگزار خواهد شد.

