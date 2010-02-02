۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۹

استاد کمانچه نواز شمال خراسان در گذشت

استاد ولی رحیمی نوازنده کمانچه موسیقی شمال خراسان صبح امروز در سن 80 سالگی براثر سکته قلبی درگذشت.

هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی نواحی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : استاد ولی رحیمی تنها بازمانده نسل عاشیق های خراسان شمالی بود که بسیاری از اساتید کمانچه نواز موسیقی ایران شیوه های کمانچه نوازی را از او آموخته اند و نشانه های کمانچه نوازی ایشان به خوبی در آثار آنها شنیده می شود.

وی در ادامه افزود : مراسم تشییع جنازه این استاد کمانچه نواز فردا 14 بهمن ماه در روستای آتشخانه بجنورد برگزار می شود. 

لازم به ذکر است قرار بود دردر بخش موسیقی نواحی بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر ازاین استاد کمانچه نواز تقدیر به عمل آید.

     

