استاد کمانچه نواز شمال خراسان در گذشت

هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی نواحی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : استاد ولی رحیمی تنها بازمانده نسل عاشیق های خراسان شمالی بود که بسیاری از اساتید کمانچه نواز موسیقی ایران شیوه های کمانچه نوازی را از او آموخته اند و نشانه های کمانچه نوازی ایشان به خوبی در آثار آنها شنیده می شود.

وی در ادامه افزود : مراسم تشییع جنازه این استاد کمانچه نواز فردا 14 بهمن ماه در روستای آتشخانه بجنورد برگزار می شود.

لازم به ذکر است قرار بود دردر بخش موسیقی نواحی بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر ازاین استاد کمانچه نواز تقدیر به عمل آید.