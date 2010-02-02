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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۴۹

پیام فرمانده کل ارتش به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر

پیام فرمانده کل ارتش به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر

امیر سرلشگر ستاد عطاء الله صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پیامی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام بدین شرح است: سلام بر بهمن، ماه  پیروزی، ماه انقلاب و حماسه، ماهی که عزت وآزادگی، این درس بجای مانده از عاشورا سرلوحه کار مسلمانان  جهان، بویژه ملت بزرگ و شریف ایران گردید تا انقلاب اسلامی را آفریدند.

درود فراوان به محضر بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و ولی امر مسلمین، مقام معظم رهبری و پیروان مکتبی که با تکیه بر قدرت لایزال حق، حماسه آفریدند و پرچم ایمان را در درون شوره زار استبداد برافراشتند و با فرو ریختن کاخ  ستمکاران، طومار حکومت  ننگین شان را درهم  پیچیدند تا بانگ الله اکبر  و سرود استقلال در بستری از معنویت، اخلاق و اقتدار جاری وساری گردد.

فرا رسیدن این ایام مبارک وفرخنده، یادآور ایمان و پایمردی سلحشورانی است که با درس آموزی از قیام حضرت أبا عبدالحسین (ع) و یاران با وفایش، تن به ذلت نداده و در دفاع از مظلوم در برابر حاکمیت استبداد، استعمار و سلطه ذلت بار اجنبی ایستادند  و جاودانه پیروز شدند.

بی تردید نقش ارزنده و پرافتخار کارکنان ولایت مدار ارتش در اضمحلال و شکست قاطع رژیم شاهنشاهی نشان از شعور  والا و  ایمان انقلابی این نیروی فداکار، مومن و مردمی است که البته در خاطره نسل انقلاب و نسل های آتی ماندگار خواهد بود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران از آغازین لحظات طلوع فجر پیروزی، در راستای حفظ تمامیت ارضی و حدود ثغور میهن اسلامی  و همچنین تحقق امنیت پایدار، لحظه ای درنگ نکرده و با پشت سر نهادن دوران سراسر افتخار دفاع مقدس و سالهای پس از آن، امروز در آستانه فرا رسیدن سی و یکمین سالگرد پیروزی پرشکوه انقلاب اسلامی، برای استقرار نظم و آسایش با اراده ای  پولادین به زعامت و رهبری فرزانه مرد دوران، همچون اقیانوسی بیکران باهمراهی وهمدلی سایر نیروهای مسلح و مردم شریف ایران اسلامی ایستاده و در جشن بزرگ پیروزی، ندای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سر می دهد.

اینجانب باردیگر فرا رسیدن ایام خجسته دهه فجر را به فرماندهی معزز کل قوا و امت  قهرمان، بویژه رزمندگان ارتش سرافراز ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده و علو درجات روح بلند امام شهیدان، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای گرانقدر انقلاب و جنگ تحمیلی و همه شهیدان راه آزادی را از درگاه ایزد متعال خواستارم و عزت و عظمت بیش از پیش کشورمان را در پرتو عنایات یگانه منجی عالم بشریت، حضرت ولی عصر (عج) مسئلت می نمایم.

کد مطلب 1028742

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