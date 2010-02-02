پیام فرمانده کل ارتش به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام بدین شرح است: سلام بر بهمن، ماه پیروزی، ماه انقلاب و حماسه، ماهی که عزت وآزادگی، این درس بجای مانده از عاشورا سرلوحه کار مسلمانان جهان، بویژه ملت بزرگ و شریف ایران گردید تا انقلاب اسلامی را آفریدند.

درود فراوان به محضر بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و ولی امر مسلمین، مقام معظم رهبری و پیروان مکتبی که با تکیه بر قدرت لایزال حق، حماسه آفریدند و پرچم ایمان را در درون شوره زار استبداد برافراشتند و با فرو ریختن کاخ ستمکاران، طومار حکومت ننگین شان را درهم پیچیدند تا بانگ الله اکبر و سرود استقلال در بستری از معنویت، اخلاق و اقتدار جاری وساری گردد.

فرا رسیدن این ایام مبارک وفرخنده، یادآور ایمان و پایمردی سلحشورانی است که با درس آموزی از قیام حضرت أبا عبدالحسین (ع) و یاران با وفایش، تن به ذلت نداده و در دفاع از مظلوم در برابر حاکمیت استبداد، استعمار و سلطه ذلت بار اجنبی ایستادند و جاودانه پیروز شدند.

بی تردید نقش ارزنده و پرافتخار کارکنان ولایت مدار ارتش در اضمحلال و شکست قاطع رژیم شاهنشاهی نشان از شعور والا و ایمان انقلابی این نیروی فداکار، مومن و مردمی است که البته در خاطره نسل انقلاب و نسل های آتی ماندگار خواهد بود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران از آغازین لحظات طلوع فجر پیروزی، در راستای حفظ تمامیت ارضی و حدود ثغور میهن اسلامی و همچنین تحقق امنیت پایدار، لحظه ای درنگ نکرده و با پشت سر نهادن دوران سراسر افتخار دفاع مقدس و سالهای پس از آن، امروز در آستانه فرا رسیدن سی و یکمین سالگرد پیروزی پرشکوه انقلاب اسلامی، برای استقرار نظم و آسایش با اراده ای پولادین به زعامت و رهبری فرزانه مرد دوران، همچون اقیانوسی بیکران باهمراهی وهمدلی سایر نیروهای مسلح و مردم شریف ایران اسلامی ایستاده و در جشن بزرگ پیروزی، ندای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سر می دهد.

اینجانب باردیگر فرا رسیدن ایام خجسته دهه فجر را به فرماندهی معزز کل قوا و امت قهرمان، بویژه رزمندگان ارتش سرافراز ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده و علو درجات روح بلند امام شهیدان، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای گرانقدر انقلاب و جنگ تحمیلی و همه شهیدان راه آزادی را از درگاه ایزد متعال خواستارم و عزت و عظمت بیش از پیش کشورمان را در پرتو عنایات یگانه منجی عالم بشریت، حضرت ولی عصر (عج) مسئلت می نمایم.