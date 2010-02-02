فجرجم به صدرنشین نزدیک شد/ شکست ملی پوشان و محرومیت یک داور

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر تکواندو با انجام هفت دیدار امروز(سه شنبه) در سالن خانه تکواندو پیگیری شد که در مهمترین دیدار ملی حفاری موفق شد دانشگاه آزاد مدافع عنوان قهرمانی را متوقف کند.

دیدار جذاب و دیدنی این دو تیم به تساوی 4 بر4 رسید. معمتد، تاجیک، کرمی و نصر چهار پیروزی دانشگاه را کسب کردند. نادریان، یارانی، کاشی زاده و نقیب زاده هم چهار تکواندوکار پیروز ملی حفاری بودند. شکست شکوری مقابل نقیب زاده ، طالبی برابر کاشی زاده و ساکت مقابل تاجیک از مهمترین حوادث این بازی بود.

اما دیدار دو تیم سایپا و گاز فجرجم هم بسیار زیبا و دیدنی از کار درآمد. شکست دوباره امید غلامزاده این بار برابر رضا حیدری و بهزاد خداداد مقابل مجید بهرامی شگفتی های این میدان بود. یاسین اکبر نتایج هم که با دعوت به اردوی تیم ملی نیروی مضاعفی گرفته در یک بازی برتر رضا حبیبی را برد.

کریمی سرمربی گاز فجر جم بعد از قطعی شدن پیروزی خود دو تکواندوکار وزن آخر را به میدان نفرستاد. ملی حفاری در دیگر دیدار مهم این هفته خود مقابل گاز فجر جم به میدان رفت. این دیدار می توانست به تساوی برسد ولی اشتباه محض داور مبارزه اکبر نتاج با نادریان باعث شد تا گاز فجر جم برنده از این دیدار سخت خارج شود.

دیدار نادریان و اکبرنتاج در حالی که هر دو تکواندو 7 اخطاره بودند با برتری نادریان در حال رسیدن به ثانیه های پایانی بود که ابراهیم خاوری داور این بازی به اشتباه اخطار هشتم را به نادریان داد تا این ملی پوش و در کل ملی حفاری بازنده میدان را ترک کنند.

بعد از این دیدار کمیته قضایی مسابقات خاوری داور این دیدار را با محرومیت سه جلسه از قضاوت در لیگ برتر محروم کرد.

در پایان بازی های این هفته گار فجر جم 26 امتیازی شد و هم امتیاز با فولاد ماهان سپاهان به دلیل تفاضل کمتر در مکان دوم جدول بعد از این تیم ایستاد. دانشگاه آزاد هم با 24 امتیاز جایگاه سوم را از آن خود کرد. مکانهای بعدی هم به قوامین و ملی حفاری تعلق دارد که با امتیاز مشابه 15 و تفاضل متفاوت چهارم و پنجم هستند.

نتایج کامل هفته سوم:

* سایپا 3 - گاز فجر جم 5

* ملی حفاری 4 - دانشگاه آزاد 4

* قوامین ناجا 7 - کولرهای گازی کنوود یک

نتایج کامل هفته چهارم:

* ملی حفاری 3 - گاز فجر جم 5

* کولرهای گازی کنوود صفر - دانشگاه آزاد 8

* قوامین ناجا 4 - شهرداری بندر عباس 4