خاتمي : آدرس و تلفن خانه را نمي دانم ، سيم كارت هم دارم اما استفاده نكرده ام .... آزادي است آقا !

1- روزگذشته نمابري از روابط عمومي نهاد رياست جمهوري به دفتر رسانه ها رسيد مبني بر اينكه ساعت 30/10 روز چهارشنبه بايد براي مصاحبه با اعضاي دولت به مقر شهيد مطهري بيايند و خبرنگاران نيز مثل سربازان حرف گوش كن، راس ساعت حضور داشتند پس از مراسم چك و خنثي كه حدود يك ساعت طول كشيد بايد حدود 45 دقيقه ديگر هم درحياط پشتي هيات دولت منتظر دستور ورود مي ماندند !

2- ساعت 12 و ده دقيقه وارد حياط دولت شديم ، حدود 50 خبرنگار، عكاس و تصويربردار از رسانه هاي داخلي و خارجي حضور داشتند ، اين بار تريبوني كه رئيس جمهور براي مصاحبه پشت آن قرار گرفت تغيير جهت داده بود و در محيطي كه تقريبا سايه بود قرارداشت.



3- ساعت 30/12 رئيس جمهور از پله هاي دولت پائين آمد و پس از احوال پرسي با خبرنگاران گفت : اين تغيير مكان بيشتر براي اين بود كه شما در آفتاب نباشيد.



4- اين بار مكاني كه براي خبرنگاران در نظر گرفته شده بود بسيار كم بود كه با لطف رئيس جمهور خبرنگاران توانستند به ايشان نزديكتر شوند تا همه بتوانند رودرو با رييس دولت صحبت كنند.



5- رئيس جمهور امروز هم بايد خطبه عقد 4 جوان را جاري مي كرد و در طول مصاحبه اين مطلب را به خبرنگاران گفت تا شايد با كم كردن سوالاتشان اجازه حضور در مراسم عقد را به رئيس جمهور بدهند.



6- خبرنگاري هنگامي كه رييس جمهور قصد سوارشدن به خودرو را داشت از وي پرسيد : شماره تماستان را به ما بدهيد : " سيم كارت" دارم ولى هنوز از آن استفاده نكرده ام و از زمانى كه رييس جمهور شده ام ، اگر مرا تنها در جايى رها كنند گم مي شوم ، چون نه آدرس خانه را بلدم و نه شماره تلفن دارم."



7- در همين زمان خبرنگار ديگري پرسيد: آيا فكر نمي كنيد مطرح شدن مباحث انتخاباتى، زود هنگام شده؟ رئيس جمهور در جواب گفت: قبل از76 يك كمى ديرتر بود ، در زمستان بود واين در در تابستان است .



8- خبرنگار ديگر پرسيد: از دل دولت شما ، افرادى را معرفى مى كنند آيا نشان از تضعيف كردن دولت نيست، رئيس جمهورگفت : نمى دانم ، آزادى است آقا، در دوره اول كه ما مجلس بوديم يكى از چهره هاى سياسى رفته بود در شيراز سخنرانى كند و او را گرفته بودند وكتك زده بودند، در اين زمان يكى از خبرنگاران پرسيد: منظور شما آقاى ميردامادى است، خاتمى باخنده گفت : دوره اول را مى گويم اينها هنوز طفل بودند، شما او را نمى شناسيد ، يك خبرنگار خارجى با يكى از همين كسانى كه او را زده بودند ، مصاحبه كرده بود كه گفته بودند در ايران كاملا آزادى است، برو به ملت خودت بگو اينقدر آزاد هستيم كه مى گيريم نماينده خود را مى زنيم ؛ حالا اينجا آنقدر آزاد هستند كه در دل دولت هم ، اگر تضعيف دولت هم شد ، اشكالى ندارد.

