مدودف بر بازگشت روسیه به حوزه کارائیب تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، "دیمتری مدودف" اعلام کرد روسیه همکاریهای جامع خود را با کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب توسعه می دهد.

مدودف امروز در دیدار خود با "بهارات جاگدئو" رئیس جمهوری گویان گفت : روسیه مدتها در آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب حضور نداشت. حال این تصمیم استراتژیک را اتخاذ و به شیوه ای فعال این همکاری ها را توسعه می دهیم و این همکاریها برای "توازن قوا" در جهان بسیار لازم است.

رئیس جمهوری گویان نیز به نوبه خود تاکید کرد مایل است اوضاع در منطقه حوزه دریای کارائیب را با رئیس جمهوری روسیه در میان بگذارد.

بهارات جاگدئو گفت : ما می خواهیم که روسیه نقش جدی تری در تمام کل جهان ایفا کند.

گویان کشوری در حوزه کارائیب و در همسایگی ونزوئلا، سورینام، و برزیل قرار دارد.

این کشور در قرن 17 از مستعمرات هلند بوده و در سال 1815 به تملک انگستان در آمد. گویان در سال 1966 استقلال خود را از انگستان به دست آورد و از آن زمان به بعد، غالبا از سوی سوسیالیستهای دولت محور اداره می شده است.

"چدی جاگان" در سال 1992 در نخستین انتخابات آزاد این کشور به ریاست جمهوری کشور برگزیده شد و 5 سال پس از مرگ وی "جانت جاگان" همسر او به قدرت رسید، اما او در سال 1999 به دلیل بیماری کناره گیری کرد و جاگدئو جانشین وی شد.

وی در سال 2001 و 2006 دو بار دیگر به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد.