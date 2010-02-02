ارائه خدمات جدید بانکی در بانک تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رضا داوری از ارائه خدمات جدید بانکی توسط بانک تجارت برای اولین بار در شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: توسعه همه جانبه بانکداری الکترونیک به عنوان بخشی از برنامه استراتژیک بانک در دوران پس از خصوصی سازی به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل بانک تجارت اظهار داشت: واریز لحظه ای وجوه به حساب فروشگاههای مجهز به دستگاههای POS بانک تجارت از جمله خدماتی است که در راستای توسعه فرهنگ استفاده از پول الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است. ارائه این خدمت انتقال الکترونیکی و آنی وجه خرید به حساب فروشگاهها را در کوتاه ترین زمان امکانپذیر ساخته و اطمینان فروشنده و خریدار به انجام صحیح تراکنش را افزایش می دهد. هم اکنون در این خدمت تاخیر یک روزه در واریز وجوه وجود دارد.

داوری با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص برقراری امکان پرداخت اقساط از طریق کلیه کارتهای بانکی شبکه شتاب، تصریح کرد: از این پس یک شماره 16 رقمی بر روی دفترچه های اقساط تسهیلات بانک تجارت درج خواهد شد تا مشتریان بتوانند با در اختیار داشتن هریک از کارتهای بانکی شبکه شتاب از طریق دستگاههای خودپرداز اقساط خود را بدون مراجعه به شعبه پرداخت کنند.

وی استفاده از رایانه و اینترنت با گرفتن شماره تلفنبانک تجارت در پرداخت قبوض را از خدمات دیگر این بانک اعلام و افزود: اطلاع لحظه ای از آخرین مانده حساب کارت در شبکه شتاب نیز فراهم شده است.

رئیس هیئت مدیره بانک تجارت افزود: بانک مصمم است تا با راه اندازی و توسعه "همراه کارت تجارت‌" این امکان را برای تمام هموطنان بوجود آورد که با اتصال یک برچسب الکترونیک بسیار کوچک به گوشی تلفن همراه خود تمام پرداختهای الکترونیک را صرفا با نزدیک کردن گوشی به دستگاههای POS فروشگاهی به انجام برسانند.