62 طرح عمرانی و اشتغالزا در گلستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این طرحها که عصر سه شنبه در شهرستان کردکوی واقع در غرب استان بهره برداری و برای اجرای آنها بیش از 22 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است.

سالن ورزشی، جایگاه سی ان جی، ساختمان ثبت احول، طرحهای آموزشی و تولیدی از جمله طرحهایی است که به بهره برداری رسید.

همزمان با ایام دهه فجر 958 طرح عمرانی، تولیدی، اقتصادی و اشتغالزا در گلستان به بهره برداری می رسد و 160 طرح نیز کلنگ زنی می شود.

علاوه برآن چند طرح مهم فرهنگی مانند اولین جشنواره بین المللی فیلم فجر، دومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی نیز در گلستان درحال برپایی است.