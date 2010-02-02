به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 14:45 دقیقه امروز (سه شنبه) در ورزشگاه اکباتان تهران و به قضاوت سعید بخشی زاده برگزار شد، تیم فولاد در پایان با نتیجه 3 بر 2 میزبان خود را شکست داد.

بختیار رحمانی در دقیقه 34 ، سعید رمضانی در دقیقه 45 از روی نقطه پنالتی و غلامرضا رضایی در دقیقه 83 برای فولاد و مهدی محمدی در دقیقه 39 و رضا نوروزی دقیقه 52 برای استیل آذین گل زدند.

این شکست در حالی رقم خورد که مهدی مهدوی کیا پس از 11 سال حضور در فوتبال اروپا و بازگشت به ایران، برای نخستین بار به عنوان کاپیتان استیل آذین به میدان رفت و در دقیقه 63 به دنبال اعتراض به داور اخراج شد.

تیم فوتبال استیل آذین با قبول ششمین شکست فصل خود با 39 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی باقی ماند و فولاد خوزستان 28 امتیازی شد و باید منتظر پایان نتایج سایر دیدارهای تیم های انتهای جدول باشد.