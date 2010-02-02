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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۴۳

هفته بیست و ششم لیگ برتر/

شکست استیل‌آذین در روز اخراج مهدوی‌کیا / کار بزرگ فولاد در تهران

شکست استیل‌آذین در روز اخراج مهدوی‌کیا / کار بزرگ فولاد در تهران

تیم فوتبال استیل آذین در نخستین حضور مهدی مهدوی کیا برابر فولاد خوزستان تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 14:45 دقیقه امروز (سه شنبه) در ورزشگاه اکباتان تهران و به قضاوت سعید بخشی زاده برگزار شد، تیم فولاد در پایان با نتیجه 3 بر 2 میزبان خود را شکست داد.

بختیار رحمانی در دقیقه 34 ، سعید رمضانی در دقیقه 45 از روی نقطه پنالتی و غلامرضا رضایی در دقیقه 83 برای فولاد و مهدی محمدی در دقیقه 39 و رضا نوروزی دقیقه 52 برای استیل آذین گل زدند.

این شکست در حالی رقم خورد که مهدی مهدوی کیا پس از 11 سال حضور در فوتبال اروپا و بازگشت به ایران، برای نخستین بار به عنوان کاپیتان استیل آذین به میدان رفت و در دقیقه 63 به دنبال اعتراض به داور اخراج شد.

تیم فوتبال استیل آذین با قبول ششمین شکست فصل خود با 39 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی باقی ماند و فولاد خوزستان 28 امتیازی شد و باید منتظر پایان نتایج سایر دیدارهای تیم های انتهای جدول باشد.
کد مطلب 1028768

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