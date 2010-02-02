عوارض ایمنی ساختمانها باید افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی بیگی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر و در جریان بررسی لایحه اصلاحیه عوارض ایمنی ساختمانها در شهر تهران با بیان مطلب اظهار داشت: در مورد اخذ عوارض ایمنی در شهر تهران بی عدالتی وجود دارد. ساختمانهای شمال تهران با شیب تند و ارتفاع بسیار ساخته می شوند که باید امکانات ویژه برای این ساختمانها فراهم کرد و بخش اعظم امکانات سازمان آتش نشانی معطوف به تجهیز امکانات برای این نوع ساختمانها می شود در صورتی که این لوازم و به عنوان مثال نرده بامهای بلند در منطقه ای مانند نازی آباد مورد استفاده قرار نمی گیرد.

وی افزود : سالانه 5 میلیارد تومان از مردم عوارض دریافت می شود که با توجه به گستردگی و مشکلات تهران جوابگو نیست.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی با بیان اینکه هم اکنون از مجموع عوارض ساختمانی شهرداری تهران کمتر از نیم درصد به خدمات ایمنی مربوط می شود که بسیار ناچیز است بیان داشت : بحث ایمنی در تهران بسیار جدی است و باید بابت این خدمات عوارض دریافت شود اخذ دو درصد عوارض ایمنی به جای نیم درصد به خدمات رسانی سازمان آتش نشانی کمک خواهد کرد.

حاجی بیگی با تاکید بر خدمت رسانی عادلانه به شهر تهران اظهار داشت : باید بر اساس منطقه بندی نیز میان عوارض تعیین شود چرا که با این نوع خدمات و روش ساخت خدمات مضاعف به قشری خاص ارائه می شود.

وی همچنین به بودجه جاری سازمان آتش نشانی اشاره کرد و افزود : با 120 ایستگاه و جمعیت تهران سازمان باید خودش را به وضعیت تهران برساند در غیر این صورت در آینده دچار مشکل خواهیم شد.

در ادامه رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا بیان داشت: اگر سازمان آتش نشانی در بودجه جاری مشکل دارد باید بودجه جاری را افزایش داد اما در مورد دریافت عادلانه عوارض ، باید فرمول جدیدی تنظیم شود.

وی افزود: نمی توانیم این عوارض را اضافه کنیم اما برای سال بعد می توان فرمول جدیدی تعریف کرد.

چمران نیز گفت : این لایحه کمی دیر ارائه شده است همچنین افزایش عوارض موجب افزایش قیمت مسکن هم می شود.

لایحه اصلاحیه عوارض ایمنی ساختمانها در شهر تهران نتوانست رای اعضای شورا را جلب کند.