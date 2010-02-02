۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۵۴

علی کریمی:

پیروزی حق فولاد بود / از اخراج مهدوی کیا شوکه شدم

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین در پایان دیدار این تیم برابر فولاد، تیم میهمان را مستحق پیروزی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی در پایان دیدار تیم های استیل آذین و فولاد که عصر سه شنبه با برتری 3 بر 2 تیم خوزستانی در ورزشگاه اکباتان تهران به پایان رسید در جمع خبرنگاران گفت: دو تیم بازی خوبی را ارائه کردند. تیم فوتبال بهتر بازی کرد و فکر می کنم حقشان پیروزی بود به همین دلیل به آنها تبریک می گویم.

وی در خصوص اخراج مهدوی کیا گفت: با شخصیتی که از مهدوی کیا سراغ دارم واقعا از آن صحنه جا خوردم. وی هیچگاه علیه داور و کمکش اعتراض نکرده و کلمات و لغات زشتی را به کار نمی برد به همین دلیل واقعا دلیل این اخراج را نمی دانم.

کریمی خاطرنشان کرد: امیدوارم به خاطر این اشتباه بزرگ کمک داور عذاب وجدان نگیرد زیرا این اخراج جریان بازی را عوض کرد.

وی در پایان در خصوص سپردن بازوبند کاپیتانی تیم به مهدوی کیا گفت: مهدی پیشکسوت من است و من هیچ مشکلی نداشتم و با کمال میل بازوبند را به وی دادم.

