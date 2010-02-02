۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۱۲

گلستان تا 50 سال آینده کمبود فضای فرهنگی ندارد

گرگان - خبرگزاری مهر: در حالی که بسیاری از هنرمندان رشته های مختلف از کمبود فضاهای فرهنگی در گلستان گلایه مند هستند مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان معتقد است: این استان تا 50 سال آینده با کمبود فضاهای فرهنگی روبرو نخواهد بود.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سرانه فضای فرهنگی استان در مقیاس با قبل از انقلاب نیست و در این زمینه رشد چشمگیری داشته ایم.

وی اظهار داشت: اکنون در هر شهرستان یک مرکز فرهنگی و هنری داریم و این مصوبات رد جریان سفر دوم افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون شاهد شکل گیری تالارهای بزرگ فرهنگی و هنری در استان هستیم و سرانه فضاهای فرهنگی رو به رشد است.

به گفته منتظری، اگر چه با وضعیت مطلوب فاصله داریم ول ینباید رشد و توسعه ایجاد شده در بخش فضاهای فرهنگی استان را نادیده گیریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان داشت: به عنوان نمونه در بخش کتابخانه برای رسیدن به مقیاس کشوری باید حداقل 50 کتابخانه جدید در استان احداث شود.

وی عنوان کرد: در جریان سفر سوم هیئت دولت به استان پیش بینی شد که 40 کتابخانه روستایی و 10 کتابخانه استاندارد در گلستان ساخته شود.

وی افزود: درصورت بهره برداری از این طرحها گلستان کمبود فضای فرهنیگ نخواهد داشت و به وضع مطلوب خواهد رسید.

منتظری با اشاره به طرحهای پیش بینی شده برای سفر سوم هیئت دولت به استان گفت: این طرحها در قالب نرم افزاری و سخت افزاری تهیه شده است.

کد مطلب 1028774

