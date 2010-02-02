۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۵۷

حامد کاویانپور :

داور باعث شکست استیل آذین شد/ از محرومیت هراسی ندارم

هافبک تیم فوتبال استیل آذین پس از شکست تیمش مقابل فولاد به شدت به عملکرد داور و کمک داور اعتراض کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار تیم های فوتبال استیل آذین و فولاد که با برتری 3 بر 2 حریف اهوازی همراه بود حامد کاویانپور در جمع خبرنگاران گفت: داور در این دیدار اشتباهات زیادی کرد و زمینه ساز شکست ما شد.

وی ادامه داد: متاسفانه در برنامه های تلویزیونی چند صحنه را انتخاب می کنند و به واقعیت ها و اتفاقات رخ داده در زمین مسابقه نمی پردازند و در نهایت حق اکثر تیم ها خورده می شود.

وی گفت: ما مشکل داوری داریم. این را به صراحت می گویم هر کسی دوست دارد از این حرف من ناراحت شود و به او بربخورد اما باز هم من تاکید می کنم مشکل داوری داریم و باید این موضوع را برای همیشه برطرف کنیم.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که حرفهایت ممکن است باعث محرومیتت شود گفت: من از محرومیت نمی ترسم. واقعیت را گفتم حال می خواهند تا آخر فصل یا کلا محرومم کنند.

