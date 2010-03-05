قتل کروکدیل هندی برای نجات پا 25 هزار دلار جریمه داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از "اماسان نیوز"، جرالدین روآل 23 ساله در حین گردش و شنا در رودخانه نیشاک در شمال کلکته هند مورد حمله یک زوج کروکدیل قرار میگیرد و پای راستش برای 6 ساعت لای دندانهای کروکدیل ماده گیر میکند.
این مرد جوان بلافاصله پس از گاز گرفته شدن پای راستش توسط این کروکدیل یک متر و 95 سانتیمتری که جزو حیوانات حفاظت شده این منطقه بوده، با اسلحه به سر این حیوان خطرناک شلیک میکند تا زنده بماند.
جرالدین که تنهایی به این منطقه سفر کرده بوده با کمک سه کودک ساکن شهر نیشاک پس از 6 ساعت پای راستش را از لای دندانهای کروکدیل بیرون میآورد و نجات پیدا میکند.
پلیس در بررسی محل و نحوه وقوع حادثه اعلام کرده جرالدین به خاطر بیاحتیاطی و آب تنی در این رودخانه که جز منطقه محافظت شده بوده، سبب مرگ این کروکدیل ماده شده و مجبور به پرداخت 25 هزار دلار جریمه نقدی است.
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