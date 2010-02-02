خلا یاد و خاطره شهدا در کتابهای درسی احساس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار مهدی جمشیدی ظهر سه شنبه در همایش شهدای عشایر لرستان در سخنانی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست.

وی با تاکید بر اینکه نباید به برگزاری همایش ها و یادواره ها در این زمینه بسنده کرد، بیان داشت: اینگونه همایش ها نیز تاثیرگذار است اما باید یاد و خاطره شهدا را در همه عرصه ها ترویج داد.

مسئول بسیج عشایری کشور با انتقاد از خلا توجه به یاد و خاطره شهدا در کتابهای درسی، بیان داشت: باید بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری همه کتابها از کودکستان گرفته تا دانشگاه مملو از یاد و خاطره و منش و شخصیت شهدا باشد.

جمشیدی با تاکید بر ضرورت توجه به فرهنگ ملی و دینی در کتابهای درسی، خاطرنشان کرد: باید همانطور که برخی روایت های ادبی در کتابها گنجانده شده است رفتار و ادبیات شهدا نیز به عنوان درسی بی بدیل در کتابهای فرزندان این مرز و بوم مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این صورت است که معنای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا تحقق می یابد.

انقلاب اسلامی ایران تفکر و و ایده ای نو در دنیا

مسئول بسیج عشایری کشور با اشاره به آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی ایران یگانه حادثه ای است که وقتی رخ داد دنیا را به لرزه درآورد.

جمشیدی افزود: انقلاب اسلامی ایران زمانی رخ داد که همه حاکمان شرق و غرب دنیا را به دو قطب تبدیل کرده و مابقی 280 کشور دنیا را به عنوان مستعمره میان خود تقسیم کرده بودند.

وی ادامه داد: در آن زمان برخی صاحب نظران پایان تاریخ را نوشتند و گفتند بشر به حدی از روند تشکیل حکومت رسیده که همه نظام ها را تجربه کرده و در نهایت به نظام سیاسی لیبرال رسیده که سردمدار آن آمریکاست و همه دنیا باید به این نظام گردن بدهند.

مسئول بسیج عشایری کشور یادآور شد: در این زمان بود که انقلاب اسلامی ایران با ایده و روشی نو بر اساس آرمانهای الهی و مکتب اسلام و قرآن و به وسیله یک انسان الهی در دنیا مطرح شد و مانند یک زلزله همه ستون های نظام سیاسی آن روز را به لرزه درآورد.

جمشیدی با تاکید بر اینکه از روز پیروزی انقلاب توطئه ها علیه این کشور آغاز شد، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی آمد که به دنیا بگوید که دیگر نظام های سیاسی غربی و شرقی فقط تحقق منافع گروهی خاص از سردمداران را دنبال می کنند.

تلاش های دشمنان در جریانهای قبل و بعد از انتخابات

وی با اشاره به وقایع رخ داده در بعد از انتخابات، گفت: در ماه های قبل از انتخابات همه کسانی که در حکومت آمریکا دستی در حوزه سیاست داشتند در مرکز مطالعات راهبردی آمریکا جمع شدند تا برای مقابله با نظام ایده ای را دنبال کنند.

مسئول بسیج عشایری کشور ادامه داد: این گروه در نهایت 10 گزینه را بررسی کردند که در میان آنها همه گزینه ها از گزینه نظامی گرفته تا تحریم، جنگ نرم، جنگ روانی و انقلاب رنگی به چشم می خورد.

جمشیدی با بیان اینکه یکماه قبل از انتخابات این سند با 10 گزینه انتخابی ارائه شد، افزود: از سوی دیگر پیش از انتخابات هجمه های روانی و تبلیغاتی علیه ایران در قالب سازمان بین الملل، شورای حکام و .. شدت گرفت.

وی فعال شدن رادیوها و شبکه های فارسی زبان بیگانه و زنده کردن برخی مهره های درون نظام را از دیگر برنامه های دشمن در ایام انتخابات برشمرد و بیان داشت: همه توطئه های انجام شده در این برهه زمانی با تیزبینی رهبر معظم انقلاب خنثی شد.

مسئول بسیج عشایری کشور بصیرت و آزادگی ملت را رمز پیروزی در وقایع اخیر دانست و عنوان کرد: اقتدار نظام جمهوری اسلامی باعث شد که کسانیکه روزی دم از گزینه های نظامی علیه ایران می زدند امروز خواستار مذاکره شوند.

سردار جمشیدی با اشاره به حماسه ماندگار نهم دیماه ابراز امیدواری کرد که با حضور باشکوه ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن ماه حماسه دیگری در تاریخ ملت ایران تکرار شود.

وی یادآور شد: در 22 بهمن ماه ابهت نظام و وحدت ملی و توان نظام جمهوری اسلامی را در ادامه راه بی بدیل امام خمینی (ره) به دنیا نشان خواهیم داد.

جهتگیری در نظام اسلامی تحقق عدالت اجتماعی است

مسئول بسیج عشایری کشور در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی جهت گیری در راستای تحقق عدالت اجتماعی است، بیان داشت: پیشرفت های صورت گرفته در طول سه دهه گذشته از انقلاب اسلامی با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.

جمشیدی با اشاره به پیشرفتهای صورت گرفته در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و فرهنگی، تصریح کرد: همه مسئولان باید در جهتی حرکت کنند که آنچه در سند چشم انداز مورد تاکید قرار گرفته است، حاصل شود.

وی با تاکید بر اینکه امروز نظام جمهوری اسلامی در این فرایند پنج گانه در دوره "دولت اسلامی" است، خاطرنشان کرد: بر دولتمردان است که بر اساس رهنمودهای رهبری رفتار عملی و منش خود را در حوزه مدیریتی بر اساس آموزه های اسلامی و دینی تبیین و عملیاتی کنند.

انقلابی هایی که یک دفعه بالاشهر نشین شدند!

مسئول بسیج عشایری کشور با انتقاد از برخی تجمل گرایی ها در مسئولان، گفت: نباید امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از گذشت سه دهه آنهایی که قبلا در میان مردم بودند یک دفعه بالاشهر نشین شوند.

سردار جمشیدی با انتقاد از افرادی که روزی انقلابی بودند و امروز از پایین شهر به بالاشهری رسیده اند، یادآور شد: مسئولان باید بعد از 30 سال خدمت با تقوا از صحنه کنار بروند. وی خاطرنشان کرد: مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی باید آموزهای اسلامی و دینی را در زندگی سیاسی، اجتماعی و فردی خود پیاده کنند.

مسئول بسیج عشایری کشور با اشاره به جهانی شدن انقلاب اسلامی، گفت: امروز تبلور انقلاب اسلامی در اقصی نقاط جهان از آمریکای لاتین گرفته تا اروپا و آسیا مشاهده می شود به طوریکه ملت ها امروز به دنبال گره زدن خود به انقلاب اسلامی هستند.

جمشیدی تصریح کرد: این انقلاب با این اهداف متعالی نباید به راحتی به دست نا اهلانی بیفتند که آن را از اهداف خود منحرف کنند.

لرستان، خط مقدم مبارزه در دوران انقلاب و دفاع مقدس

مسئول بسیج عشایری کشور از استان لرستان به عنوان استانی در خط مقدم مبارزه در دوران انقلاب و دفاع مقدس یاد کرد و گفت: این استان با تقدیم شش هزار و 200 شهید در دوران جنگ تحمیلی نشان داد که همچنان در خط مقدم دفاع از اسلام و آرمانهای رهبری است.

جمشیدی عشایر لرستان را در برهه های مختلف دفاع از کشور پیشرو دانست و افزود: لرستان با تقدیم 400 شهید عشایر به نسبت جمعیت عشایری خود یکی از استانهای تراز اول در این زمینه در کشور محسوب می شود.

وی تصریح کرد: امروز نیز مردم لرستان به ویژه عشایر ولایتمدار این استان در صف اول دفاع از آرمانهای امام و رهبری قرار دارند.