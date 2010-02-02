به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، وزارت بـازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را مکلف کردند نسبت به شناسایی و معرفی مشمولان این قانون یعنی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اقدام کنند.

بر این اساس، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف‌ است مهارت فنی معرفی‌شدگان و متقاضیان را بررسی و ظرف یک ماه پس از وصول معرفی‌نامه نسبت به صدور کارت مهارت فنی آنان اقدام کند.

بهره‌مندی افراد موضوع این ماده از مزایای قانون، منوط به ارایه کارت مهارت فنی توسط سازمان یادشده است.

اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط دارای مجوز از دستگاههای موضوع این ماده نیز می‌توانند نسبت به معرفی واجدان شرایط به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اقدام کنند.

بر این اساس، بافندگان موضوع قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو ـ مصوب 1376ـ که در اجرای قانون یادشده بیمه پرداز بوده‌اند، می‌توانند ضمن استمرار بیمه‌پردازی، به منظور استفاده از مزایای این آیین‌نامه ظرف سه ماه نسبت به اخذ کارت مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و ارایه آن به‌سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند.

بر اساس این مصوبه، مبنای محاسبه حق بیمه برای مشمولان براساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار تعیین می‌گردد و در صورتی که مشمولان متقاضی پرداخت حق بیمه بر مبنای دستمزد بیشتر از مبلغ موضوع این ماده باشند، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مابه‌التفاوت حداقل دستمزد و دستمزد تعیین شده توسط بیمه شده بلامانع خواهدبود.

بر اساس مصوبه دولت، بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد براساس قانون تأمین اجتماعی به صورت ماهانه به سازمان پرداخت کند. بر این اساس ، حداقل سن افراد واجد شرایط برای انعقاد قرارداد بیمه موضوع این آیین‌نامه، پانزده سال و حداکثر پنجاه سال تمام است.

بر اساس این مصوبه، برای بیمه متقاضیانی که بیش از پنجاه سال سن دارند لازم است که علاوه بر اینکه سن فرد در زمان تقاضا نباید بیش از پنجاه و پنج سال باشد، حق بیمه مازاد را نیز یکجا بپردازد. همچنین نباید بین پذیرش تقاضا توسط سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت یکجا بیش از یک ماه فاصله باشد. هر فرد همچنین تنها یک بار می‌تواند متقاضی استفاده از امکان پرداخت یکجا شود.

همچنین بیمه شدگانی که دارای کارفرما باشند، از مزایای مندرج در ماده (3) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ و همچنین حمایتهای مندرج در قانون بیمه بیکاری ـ مصوب 1369ـ برخوردار می‌باشند. ضمنا حوادث ناشی از کار موضوع این آیین‌نامه که منجر به برقراری مستمری از کارافتادگی و فوت مشمولان می‌شود، عبارت است از حوادثی که در ارتباط با حرفه بافندگی و صنایع دستی موضوع این آیین‌نامه (باتشخیص سازمان تأمین اجتماعی) متوجه بیمه‌شدگان می‌شود.

بر اساس این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و سازمان میـراث فرهـنگی، صنایع دستـی و گردشگـری سامانه اطلاعـات جامع مشـمولان را ایجاد کند.

سوابق مشمولان قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو ـ مصوب 1376ـ که به نحوی از انحا از شمول قانون مذکور خارج‌شده و مشمول این آیین‌نامه قرارگرفته و یا در کارگاههای مشمول قانون تأمین‌اجتماعی ـ مصوب 1354ـ اشتغال به کار می‌یابند، با درخواست بیمه شده و یا پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه مربوط، جزء سنوات خدمت قابل قبول آنان در اجرای قانون تأمین اجتماعی محسوب می‌شود، در غیر این صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بیمه به منظور بهره‌مندی از تعهدات قانونی ملاک عمل خواهد بود.

از تاریخ 27/7/1388، هزینه اجرای این آیین‌نامه در سال جاری از محل اعتبار برنامه 30441 مذکور در بند (34) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور تأمین می‌شود.

معاونت برنامـه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بازرگانی و سازمان میراث فرهـنگی، صنایع دسـتی و گردشگری اعتبار لازم برای اجرای قانون در سال 1389 و بعد از آن را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی نماید. اجرای این آیین‌نامه در سال 1389 و بعد از آن منوط به تأمین اعتبار در قوانین بودجه سالانه کشور است و سازمان تأمین اجتماعی متناسب با اعتبار پیش‌بینی شده و متناسب با تعداد افراد معرفی شده توسط وزارت بازرگانـی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به بیمه نمودن مشمولان است.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این تصـویب‌نامه در تاریخ 3/11/1388 به تأییـد رئیس‌جمهور رسیده‌ و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.