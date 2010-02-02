پست برق شهر صنعتی رشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیرعامل برق منطقه ای گیلان در این مراسم گفت: این پروژه با هدف پاسخگوی به مشترکان صنعتی در محدوده شهر صنعتی رشت از جمله ذوب و بلیت سازی خزر، فولاد ماهان سپاهان، کاهش بار ترانسهای پست شهید سیادتی، تغذیه پستهای برق جدید و افزایش ضریب اطمینان شبکه به ویژه در شرایط پیک بار شامل دو فیدر ورودی خط و دو فیدر ترانس 230 کیلوولت، دو فیدر ورودی ترانس و یک فیدر کوپلر و 12 فیدر خروجی خط 63 کیلوولت، دو فیدر ورودی ترانس و چهار فیدر خازنی و 12 فیدر خروجی 20 کیلو ولت با سیستم کنترلی

DCS

طراحی شده است. کریم آزادگان ادامه داد: این پست دو ترانس 230.63.20 کیلو ولت هر یک به قدرت

MVA 160

و دو ترانس 63.20 کیلوولت هر یک به قدرت

MVA 40

است که مستقیما توسط شرکت برق منطقه ای گیلان از شرکت ایران ترانسفو زنجان خریداری شده است.

وی گفت: در راستای سی و یک سال توسعه بالندگی شکوفایی و درخشش در عرصه های علمی، اقتصادی، اجتماعی و ... شرکت برق منطقه ای گیلان همگام و هماهنگ در مسیراین حرکت و جریان رو به رشد و تعالی و تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و چشم انداز ملی با تمام توان خود در جهت رشد و پیشرفت استان از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهد بود.

مدیرعامل برق گیلان افزود: تلاش در جهت ارائه انرژی برق سالم، پاک، پایدار و سازگار با محیط زیست در جهت سیاستهای کلی دولت خدمتگزار از جمله اهداف این شرکت است.

وی یاد آور شد: شرکت برق منطقه ای گیلان توانسته است ضمن تأمین انرژی مطمئن برق مشترکان، نصف میزان انرژی تولیدی را از طریق فروش بازار برق و مدیریت شبکه به سایر نقاط کشور منتقل و به لحاظ رتبه بندی در سطح ملی، یکی از بهترین برقهای منطقه ای کشوراست و جایگاه واقعی خود را تثبیت کند.