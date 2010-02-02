  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۱۶

پست برق شهر صنعتی رشت به بهره برداری رسید

پست برق شهر صنعتی رشت به بهره برداری رسید

رشت - خبرگزاری مهر: پروژه پست 230.63.20 کیلوولت شهرصنعتی رشت طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان عصر سه شنبه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیرعامل برق منطقه ای گیلان در این مراسم گفت: این پروژه با هدف پاسخگوی به مشترکان صنعتی در محدوده شهر صنعتی رشت از جمله ذوب و بلیت سازی خزر، فولاد ماهان سپاهان، کاهش بار ترانسهای پست شهید سیادتی، تغذیه پستهای برق جدید و افزایش ضریب اطمینان شبکه به ویژه در شرایط پیک بار شامل دو فیدر ورودی خط و دو فیدر ترانس 230 کیلوولت، دو فیدر ورودی ترانس و یک فیدر کوپلر و 12 فیدر خروجی خط 63 کیلوولت، دو فیدر ورودی ترانس و چهار فیدر خازنی و 12 فیدر خروجی 20 کیلو ولت با سیستم کنترلی DCS طراحی شده است.

کریم آزادگان ادامه داد: این پست دو ترانس 230.63.20 کیلو ولت هر یک به قدرت MVA 160 و دو ترانس 63.20 کیلوولت هر یک به قدرت MVA 40 است که مستقیما توسط شرکت برق منطقه ای گیلان از شرکت ایران ترانسفو زنجان خریداری شده است.

وی گفت: در راستای سی و یک سال توسعه بالندگی شکوفایی و درخشش در عرصه های علمی، اقتصادی، اجتماعی و ... شرکت برق منطقه ای گیلان همگام و هماهنگ در مسیراین حرکت و جریان رو به رشد و تعالی و تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و چشم انداز ملی با تمام توان خود در جهت رشد و پیشرفت استان از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهد بود.

مدیرعامل برق گیلان افزود: تلاش در جهت ارائه انرژی برق سالم، پاک، پایدار و سازگار با محیط زیست در جهت سیاستهای کلی دولت خدمتگزار از جمله اهداف این شرکت است.

وی یاد آور شد: شرکت برق منطقه ای گیلان توانسته است ضمن تأمین انرژی مطمئن برق مشترکان، نصف میزان انرژی تولیدی را از طریق فروش بازار برق و مدیریت شبکه به سایر نقاط کشور منتقل و به لحاظ رتبه بندی در سطح ملی، یکی از بهترین برقهای منطقه ای کشوراست و جایگاه واقعی خود را تثبیت کند.
کد مطلب 1028786

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها