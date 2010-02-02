به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر سه شنبه تیم های فوتبال سپاهان و سایپا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان امیرقلعه نویی با نتیجه 5 بر 1 سایپا را شکست دادند.

در یکی دیگر از دیدارهای مهم امروز دو تیم صبای قم و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه یادگار امام قم به تساوی 1 بر 1 رضایت دادند و راه آهن شهرری نیز در اهواز 2 بر 1 استقلال این شهر را شکست داد.

پاس همدان نیز که هفته گذشته ذوب آهن را یک بر صفر در اصفهان شکست داده بود، این هفته در ورزشگاه قدس همدان برابر شاهین بوشهر یک بر صفر شکست خورد.

نتایج دیدارهای روز نخست هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر است:

* سپاهان اصفهان 5 - سایپا کرج 1

گلها : ابراهیم توره 26 ، محمد عماد رضا 50 و 65 ، احمد جمشیدیان 66 ، احسان حاجی صفی 87 برای سپاهان و سعید یوسف زاده 70 برای سایپا

* ابومسلم مشهد 3 - مقاومت سپاسی شیراز صفر

گلها: داود سیدعباسی دقیقه 12 ، رضا ناصحی دقیقه 21 و جراردو دقیقه 38

* پاس همدان صفر - شاهین بوشهر 1

- گل : محمد احمدی پور دقیقه 20

* استیل آذین 2 - فولادخوزستان 3

گلها: مهدی محمدی دقیقه 39 و رضا نوروزی 52 برای استیل آذین - بختیار رحمانی 34 ، سعید رمضانی 45 و غلامرضا رضایی 83 برای فولاد

* تراکتورسازی 2 - ملوان 1

گلها: محمدحسن ابراهیمی دقیقه 19 و مهرداد پولادی 32 برای تارکتورسازی - مهرداد اولادی 21 برای ملوان

* استقلال اهواز 1 - راه آهن شهرری 3

گلها: میلاد میداودی 55 پنالتی برای استقلال اهواز - محمود امنه 6 ، مهرداد باجلان 48 و فرید عابدی 92 برای راه آهن شهرری

* صبای قم 1 - ذوب آهن اصفهان 1

گلها: محسن بیاتی نیا 40 برای صبای قم - پیام صادقیان 50 برای ذوب آهن