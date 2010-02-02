انضباط مالی بانک ملی عامل اجرای تعهدات این بانک است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عظیم حسین آبادی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: بر اساس صورتهای مالی سال 87، بانک ملی با حدود 540 هزار میلیارد ریال دارایی از نظر میزان دارایی ها بزرگترین بانک ایران و جهان اسلام است که این میزان تا پایان سال جاری به بیش از 590 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: پس از پیوستن چند بانک بزرگ دولتی به بخش خصوصی و رقابتی شدن فضای بانکداری در داخل کشور بانک ملی ایران سعی کرده است با استفاده از نیروهای توانمند و تجارت آنان و با تکیه بر توان و تعهد مدیران خود از کوچکترین فرصت ها در راستای رسیدن به جایگاه واقعی خود به عنوان بزرگترین بانک کشور و جهان اسلام استفاده کند.

حسین آبادی بیان داشت: در 9 ماه گذشته جمع سپرده های موثر مشتریان بانک ملی 38.1 درصد افزایش یافته است که این افزایش سپرده ها به رغم کاهش نرخ سود بانکی از سوی دولت نشان می دهد برنامه ها و اهداف از پیش تعیین شده بانک برای جلبی مشتریان به خوبی محقق و اجرایی شده است.

مدیر امور شعب بانک ملی در استان مرکزی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت آن است که با وجود رشد 16.5 درصدی میزان تسهیلات اعطایی تا پایان آذرماه گذشته نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن نسبت مصارف به منابع از 110.5 درصد در ابتدای بهمن سال 87 به 94.1 درصد تا ابتدای بهمن ماه سال جاری کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های بانکی در پایان 9 ماهه گذشته حدود 85 درصد بوده است که این موضوع نشان از تلاش بانک ملی برای استحکام ساختار مالی خود دارد.

حسین آبادی ابراز داشت: ایفای به موقع تعهدات مالی بانک ملی چه در تعهدات مبادلات بین بانکی و در عرصه بین المللی و چه در عرصه داخلی و مراودات خود با بانک مرکزی بیانگر انضباط مالی و برنامه ریزی قابل اعتماد این بانک در مدیریت منابع و مصارف است که بدون اتکا به بافت مالی و محکم امکانپذیر نیست.

مدیر امور شعب بانک ملی در استان مرکزی خاطرنشان کرد: در پایان آذرماه سال جاری بانک ملی ایران با کسب 28 درصد از مجموع سپرده های بازار بالاترین میزان سپرده را در گروه های مختلف در میان بانکهای کشور کسب کرده است.

وی یادآور شد: بانک ملی با تسویه بیش از 50 درصد از بدهی خود به بانک مرکزی در حال حاضر به تمامی تعهدات خود نسبت به این بانک عمل کرده است وهیچ بدهی معوقی را به این بانک ندارد و حساب این بانک در بانک مرکزی عاری از بدهکاری است.