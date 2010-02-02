پیشرفت های علمی کشور نتیجه آزادی است/ ضرورت نشاط سیاسی دردانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر ، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز سه شنبه در دیدار صدها نفر از استادان، مسئولان دانشکده ها و پردیس ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، علم را تکیه گاه و مبنای واقعی پیشرفت و اقتدار ایران خواندند و تاکید کردند: باید راه آغاز شده پیشرفت علمی را با همه توان و شتاب بیشتر ادامه داد.

ایشان با تبریک دهه مبارک فجر به ملت عزیز و جامعه دانشگاه افزودند: ایران اسلامی بر اساس آموزه های اسلام و قرآن، به موازات تلاش برای حل مشکلات مردم و پیشرفت و آبادانی کشور، در قبال بشریت نیز مسئولیت دارد که ادای این وظیفه بزرگ، نیازمند اقتدار حقیقی است.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین رسالت جمهوری اسلامی ایران در قبال جامعه بشری، با رد مطلق هر گونه تعرض و جهانگشایی حتی در ذهن و فکر، افزودند: اقتداری که به تاثیر گذاری و کمک به حل مشکلات جامعه بیشری منجر شود با ابزار نظامی و قدرت تولید و فناوری به دست نمی آید بلکه متکی بر دو عامل است: " علم و ایمان".

حضرت آیت الله خامنه ای پیشرفت های مهم علمی سه دهه اخیر را نتیجه آزادی و آزاد فکری دانستند و خاطر نشان کردند: اگر رژیم طاغوت ادامه می یافت دستیابی به این پیشرفت ها حتی با گذشت زمان ممکن نبود چرا که در نظام های دیکتاتوری وابسته و در زیر سلطه سیاست های بیگانه، پیشرفت علمی، امکان پذیر نیست.

رهبر انقلاب اسلامی، در عین حال افزودند: پیشرفت های مهم سه دهه اخیر، راضی کننده نیست و ما با قله های علمی جهان، فاصله زیادی داریم که طی کردن آن، تلاش مضاعف، پیگیر و خستگی ناپذیر نخبگان، دانشمندان، فرهیختگان و دانشجویان را می طلبد.

ایشان با اشاره به انس و ارتباط دیرینه خود با محیط های دانشگاهی به ویژه دانشگاه تهران، نقش این دانشگاه را در شتاب بخشیدن به روند پیشرفت علمی کشور، مهم و الگو ساز خواندند و افزودند: می توان با برنامه ریزی 50 ساله ایران عزیز را به رده های اول علمی جهان رساند و به موازات خارج کردن کامل کشور از اسارت علمی، دانش بشری را رشد و گسترش و عمق بخشید.

حضرت آیت الله خامنه ای هدف نهایی اسلام و جمهوری اسلامی را از پیشرفت علمی، سعادت ملت جامعه بشری و تحقق آرزوهای تاریخی بشر از جمله عدالت برشمردند و افزودند: نگاه به علم باید نگاهی شریف، پاکیزه و معنوی گرا باشد اما اکنون، علم در خدمت بی عدالتی و قدرت های ظالم است.

رهبر انقلاب اسلامی، بی عدالتی مدرن، مسلح و غیر قابل اعتراض را از واقعیات دنیای امروز خواندند و در تشریح این تعابیر نو افزودند: تبلیغات گسترده و متکی بر علوم جدید مانند ارتباطات و توطئه های بی وقفه علیه جمهوری اسلامی از جمله نشانه های بی عدالتی مدرن و مسلحی است که با اتکای به علم در جهان امروز، جریان دارد و جمهوری اسلامی را به علت اعتراض به این بی عدالتی، کانون تهاجم قرار داده است.

فرهنگ به عنوان دومین اولویت دانشگاه ها، مسئله دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی پس از تبیین اهمیت بی بدیل علم، به آن پرداختند.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه، پرورش فرهنگی دانشجویان را مسئله ای بسیار ظریف و نیازمند تدبر فراوان و برنامه ریزی صحیح در تدوین کتابها - انتخاب استادان و برنامه های گوناگون دانشجویی دانستند.

ایشان افزودند: درک اهمیت فرهنگ در دانشگاه ها و پرداختن صحیح به آن، با دستور، بخشنامه، تبلیغات و پوستر امکان پذیر نیست بلکه نیازمند نوعی خود جوشی و عشق به سرنوشت نسل جوان و آینده کشور است.

حضرت آیت الله خامنه ای، ترویج نگاه صحیح به علم را از جمله کارهای فرهنگی ضروری در دانشگاه ها و موجب شور و تلاش بی پایان دانشجویان و استادان به علم و تحقیق و تعلیم و تعلم خواندند و خاطر نشان کردند: می توان جوان مستعد دانشجو را با کار فرهنگی ظریف به جوانی عاشق علم و تحقیق - صبور - اهل کار جمعی - دارای پشتکار و وجدان کاری - منصف - معتقد به تقدم عقل بر احساس و دارای اعتقادات عمیق دینی تبدیل کرد و از این طریق خصلت های ضروری ملی را ارتقا بخشید.

ایشان دور کردن جامعه دانشگاهی از دین و معارف دینی را از گناهان بزرگ رژیم ستمشاهی برشمردند و افزودند: تعمیق معرفت دینی در روح و جان پاکیزه دانشجویان جوان، تضمین کننده بصیرت و سعادت جامعه و کشور است و مدیران و مسئولان دانشگاهی، متولیان اینگونه مسائل هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای در سومین بخش از سخنانشان در جمع مسئولان و استادان دانشگاه تهران به موضوع سیاست و دانشگاه پرداختند.

ایشان با تکرار اعتقاد دیرینه خود مبنی بر ضرورت وجود روح و نشاط سیاسی در دانشگاه ها افزودند: اگر دانشگاه ها بکلی از سیاست دور باشد خالی از شور و نشاط می شود و به محلی برای رشد میکروب های خطرناک فکری و رفتاری تبدیل خواهد شد اما معنای سیاسی شدن دانشگاه ها این نیست که مراکز علمی به محلی برای استفاده جریان ها و عناصر سیاسی تبدیل شوند.

رهبر انقلاب اسلامی اعمال مدیریت و قدرت مسئولان دانشگاهی را برای جلوگیری از سوء استفاده جریان های سیاسی از دانشگاه ها ضروری برشمردند و افزودند: غفلت از این مهم ممکن است فضای سیاسی مراکز علمی - دانشگاهی را به عرصه ای برای سوء استفاده دشمنان تبدیل کند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تاکید فراوان و مکرر قرآن مجید درباره غافل نشدن از کید و مکر شیطان و شیطان صفتان، افزودند: نگاه و بنای بنده بر خوش بینی است و به همین علت معتقدم برخی مسائل و حوادث تلخ ماه های اخیر، بر اثر غفلت های بزرگ برخی اشخاص بوجود آمد و باید توجه داشت که در عرصه سیاست، غفلت و اقدامات غیر متعمدانه نیز گاه همان نتایج خیانت را به همراه می آورد.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تشکر فراوان از پیشنهاد رئیس و استادان دانشگاه تهران مبنی بر اهدای دکترای افتخاری این دانشگاه به ایشان افزودند: این مسئله و ابراز محبت دانشگاهیان برای بنده افتخار است اما از پذیرش آن معذورم و اگر خدای کریم کمک کند به همان میثاق طلبگی متعهد و پایبند خواهم بود.

در آغاز این دیدار دکتر دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به حضور فعال و موثر دانشجویان و دانشگاهیان در مراحل مختلف حیات سی و یک ساله انقلاب اسلامی اعلام کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، دانشگاهیان سراسر کشور به تلاش های علمی - پژوهشی خود برای تحقق بیشتر اهداف و آرمان های انقلاب شتاب بیشتری می بخشند.

سپس رئیس دانشگاه تهران با اشاره به هفتاد و پنجمین سالروز تاسیس این دانشگاه گفت: دانشگاه تهران با 43 دانشکده مستقل، 113 گروه و 594 رشته علمی در حال فعالیت است که عمده فعالیت های کمی و کیفی آن در دوران پس از انقلاب صورت گرفته است.

دکتر فرهاد رهبر افزود: در عمر 44 ساله دانشگاه تهران قبل از انقلاب فقط 14 درصد جمعیت دویست هزار نفری دانشجویان این دانشگاه به تحصیل مشغول بودند و 86 درصد آنها در سی و یک سال پس از انقلاب وارد دانشگاه شده اند.

رئیس دانشگاه تهران گفت: از مجموعه 12 هزار و 960 مقاله اساتید این دانشگاه در مجلات معتبر، فقط 136 مورد قبل از انقلاب و بقیه بعد از انقلاب بوده و اکنون دانشگاه تهران در رتبه بندی جهانی دانشگاهها، با 117 پله صعود و به جمع 500 دانشگاه برتر دنیا پیوسته است.

دکتر فرهاد رهبر با تاکید بر رصد نقادانه روند فعالیتهای مختلف کشور در جامعه اسلامی به بیان شاخص های مختلف رشد علمی کشور در سه دهه اخیر گفت: به عنوان مثال در 15 سال اخیر سهم ایران در عرصه تولید علم در جهان 75 برابر رشد کرده و به بیش از یک درصد رسیده است.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به ترور شهید استاد علی محمدی افزود: تلاش دشمنان برای ایجاد اختلال در روند علمی - آموزشی با بصیرت و هوشیاری دانشجویان و دانشگاهیان به جایی نخواهد رسید.

دکتر علی صبوری دکترای تخصصی شیمی نیز با اشاره به ضرورت تولید جهانی علم و به موازات آن بومی سازی گفت: حضور فعال استادان و دانشجویان در مجامع علمی جهان، نشان دهنده خودباوری علمی است که این رون باید تقویت شود.

دکتر صبوری با پیشنهاد تاسیس نشر بین المللی برای حضور فعال در عرصه علوم انسانی در جهان افزود: برنامه ریزی برای جهت دهی به تحقیقات دانشگاهی - احترام بیش از پیش به دانشمندان و نخبگان ایرانی داخل و خارج - تسلط فضای علمی و پرهیز از تسلط فضای سیاسی بر دانشگاه ها - عشق و ایثار دانشمندان - و بودجه و امکانات بیشتر، عوامل اصلی توسعه علمی کشور است.

در ادامه این دیدار دکتر سعید رضا عاملی، دکترای جامعه شناسی ارتباطات با اشاره به لزوم تقویت علوم میان رشته ای و چند رشته ای افزود: تقویت روحیه کار جمعی در میان نخبگان رشته های مختلف، می تواند به راهبردهای موثری در عرصه های مختلف، منجر شود.

وی با اشاره به گسترش، تنوع و نفوذ روز افزون حوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات گفت: باید برای فضای دوم کشور یعنی فضای مجازی، سیاستگذاری و برنامه ریزی جامعی انجام داد و از مزایای آن، برای زندگی آسانتر، سالم تر و ارزان تر استفاده کرد.

همچنین دکتر محمد حسین امید، دکترای مهندسی عمران با اشاره به رشد بسیار چشمگیر کمی و کیفی رشته های دکتری کارشناسی ارشد در دهه اخیر گفت: کشاورزی می تواند محور توسعه هم جانبه کشور باشد اما استراتژی و نقشه راه این عرصه هنوز تدوین نشده است.

این استاد دانشگاه افزود:دانشگاه تهران با توجه به توان علمی بالای خود آماده است در این زمینه نقش موثری ایفا کند.

دکتر غلامعلی افروز دکترای روانشناسی نیز در این دیدار چالش های مجازی و هجمه های نرم افزاری را از واقعیات جامعه امروز خواند و گفت: مدیران ارشد کشور باید به جای کارپردازی صرفا اجرایی، به تعامل فکری جدی با نخبگان و فعالان عرصه های آموزشی و پرورشی به ویژه استادان و فرهیختگان دانشگاهی بپردازند تا مدیریت مدبرانه فکری جوانان امکان پذیر شود.