نرخ باسوادی در کشور به 85 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در چایپاره، پرویز کوثری عصر سه شنبه در جشن پایان بیسوادی در چایپاره افزود: در حال حاضر بیش از چهار میلیون نفر در کشور در جمعیت سنی بین 10 تا 44 سال بیسواد داریم در تلاش است که پایان سال 1393 حداقل در این جمعیت سنی افراد بیسواد نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه طبق برنامه چشم ‌انداز 1404 کشور ایران باید از حیث دانایی و سطح سواد رتبه نخست کشورهای منطقه را دارا باشد، اظهار داشت: این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه همه‌ با هم دولت و مردم دست در دست هم بتوانیم به این شاخصه ‌مهم علمی دست پیدا کنیم.

کوثری یکی از دلایل عمده در عدم دسترسی به اهداف مشخصه در ریشه ‌کنی بیسوادی در کشور را دو عامل مهم فقر باور در بیان اهمیت علم سوادآموزی و عدم مسدود کردن ورودی به بیسوادی عنوان کرد.

وی به وضعیت مطلوب سوادآموزی در استان آذربایجان‌غربی نیز اشاره کرد و بیان داشت: این استان توانسته با وجودی که در سال 57 بیش از هشت درصد از نرم کشوری عقب بود امسال به سه درصد بالاتر از نرم کشوری دست پیدا کند که قابل تقدیر است.

مدیر نهضت سوادآموزی آذربایجان غربی نیز در این مراسم با بیان اینکه از بدو تاسیس نهضت سوادآموزی در استان یعنی سال 1361 تاکنون بیش از یک میلیون و 974 هزار و 333 نفر زیر پوشش فعالیتهای نهضت سوادآموزی قرار گرفته‌اند، گفت: از این میزان بیش از یک ‌میلیون و 50 هزار و 802 نفر در دوره پایانی و 57 هزار و 744 نفر در دوره پنجم و 151 هزار و 687 نفر نیز به عنوان لازم ‌التعلیم هستند.

کاظم علی ‌نژاد میزان باسوادی در گروه سنی شش سال و بالاتر را در استان 81.66 درصد، در گروه سنی 10 تا 49 سال 90.99 درصد و میزان باسوادی در گروه سنی 10 تا 29 سال را در استان 97.13 صدم درصد عنوان کرد.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری آذربایجان‌غربی هم در این مراسم با اشاره به اینکه دشمن امروز با قلم وارد جنگ رسانه‌ای و فکری با انقلاب اسلامی شده است، گفت: امروز معیارهای برخورد دیگر مبناهای اقتصادی و نظامی نیست بلکه مبنای قدرت افکار عمومی ملت‌هاست و این ملت‌ها که حکومت‌ساز هستند.

حبیب ارجمند زاده با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی بسیار زیاد و چشمگیر هستند، دستاوردهای معنوی انقلاب را بسیار مه‌تر از دستاوردهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: امروز انقلاب اسلامی مبانی تئوری لیبرال دموکراسی را در جهان به چالش کشیده و یک مدل و تئوری جدید از حکومت داری وارد کرده است و آن استفاده و بهره‌ مندی از ایده تفکرات دینی در جهان سیاست و دشمن نیز از همین می‌ترسد.

وی خاطرنشان کرد: عزت و خودباوری از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است عزتی که انقلاب به ملت ایران داد یک افتخار ابدی و پایدار است و ما باید با انتقال این عزت و دستاوردها به نسل جدید در ایجاد روحیه خودباوری آنان را یاری کنیم.

امام جمعه چایپاره نیز با اشاره به اهمیت علم و سوادآموزی در اسلام گفت: اسلام دین رحمت و دین آگاهی و بصیرت است و از همه مسلمانان خواسته است تا علم‌آموزی را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

حجت ‌الاسلام صفر یوسف ‌زاده با اشاره به مبارزه رژیم طاغوت با علم و آگاهی ایرانیان و ایجاد جو اختناق در کشور گفت: آن رژیم حق ابتکار و فناوری را از ایرانیان گرفته و در عوض از مستشاران خارجی استفاده می‌کرد.

وی همچنین با تقدیر از مسئولان نهضت‌ سوادآموزی اظهار امیدواری کرد که روزی برسد که تمام مردم از نعمت سواد برخوردار باشند.

شهرستان چایپاره توانسته است در گروه سنی 10 تا 49 با میزان 98 درصد یعنی یک درصد بالاتر از شاخص ریشه‌کنی بیسوادی که 97 درصد است رتبه نخست استان را در بین شهرستانهای استان به دست آورد.