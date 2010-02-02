نتیجه بازی را به داور باختیم / قطعا در بازیهای آینده جبران می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی در پایان دیدار تیمش برابر فولاد خوزستان که با برتری 3 بر 2 تیم مهمان همراه بود در جمع خبرنگاران گفت: هر دو تیم بازی خوبی را ارائه کردند اما مشکلات داوری در نتیجه بازی تاثیر مستقیم داشت.

وی با بیان اینکه هیچ وقت علیه داوری صحبت نمی کرد اما امروز اشتباهات داوری باعث شد این تیم از 3 امتیاز دیدار خانگی اش محروم شود، تاکید کرد: علاوه بر پنالتی نادیده گرفته تیم ما چند بار کمک داور به اشتباه آفساید اعلام کرد. ضمن اینکه اخراج مهدوی کیا بسیار تعجب آور بود. اگر یک بازیکن سابقه دار به چنین وضعی اخراج می شد کسی متعجب نمی شد اما مهدوی کیا بازیکن با اخلاقی است که در این در سابقه فراوانی که در فوتبال دارد هرگز به داوری اهانت نکرده است.

استیلی با بیان اینکه آنهایی که در کنار زمین بودند حتی ماموران محترم نیروی انتظامی به ما گفتند مهدی هیچ چیز خاصی به کمک داور نگفته است، اضافه کرد: نمی دانم این موضوع را چطور ثابت کنیم که اخراج مهدی بی دلیل بود. امروز داور نتیجه بازی را تغییر داد و ما را از یک موفقیت بزرگ محروم کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به کادر فنی و بازیکنان تیم فولاد تبریک می گویم گرچه گل های ابتدایی را بر خلاف جریان بازی دریافت کردیم و خیلی زود آنها را جبران و به بازی برگشتیم. اما اخراج مهدوی کیا برتری ما را از بین برد و مانع پیروزی ما شد.

سرمربی تیم استیل آذین اضافه کرد: قطعا فشار زیادی روی تیم ماست اما ما توانایی آن را داریم در بازی های آینده نتایج لازم را کسب کرده و همچنان در رده های بالای جدول قرار گیریم.

وی در این خصوص افزود: تمام تلاش مدیران، کادر فنی و بازیکنان استیل آذین به خاطر این است که در نهایت در جمع 3 تیم برتر لیگ قرار گرفته و آسیایی شویم که برای رسیدن به این هدف تمام سعی و تلاش خود را به کار می برم.

استیلی با بیان اینکه داوری زیبایی های این بازی را زیر سئوال برد، در پایان گفت: به خاطر فشارهای روحی - روانی که روی من وجود داشت همچنین شایعاتی در خصوص انتخاب سرمربی جدید استیل آذین از سمت خود استعفا دادم اما طی صحبت هایی که با آجرلو و هدایتی داشتم قرار شد با قدرت به کارم ادامه دهم.

دیدار تیم های فولاد استیل آذین و فولاد خوزستان در چارچوب هفته بیست و ششم فوتبال لیگ برتر کشور با برتری 3 بر 2 شاگردان مجید جلالی به پایان رسید.