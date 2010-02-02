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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۴۰

نماینده ولی فقیه در گیلان:

پیروی از ولایت فقیه و ادامه راه شهدا پشتوانه های انقلاب هستند

پیروی از ولایت فقیه و ادامه راه شهدا پشتوانه های انقلاب هستند

رشت - خبرگزاری مهر: آیت الله زین العابدین قربانی پیروی از ولایت فقیه، ادامه راه شهدا و همچنین الگو قرار دادن راه ائمه اطهار (ع) را پشتوانه بی بدیل انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان عصر سه شنبه در دیدار دانش آموزان شاهد مدرسه دخترانه حضرت آیت الله بهجت رشت با اعلام اینکه زنان سرمایه های جاودان انقلاب اسلامی هستند، خطاب به دختران شهدا افزود: فرزندان شهدا مسئولیت بیشتری در جامعه برعهده دارند.

وی ادامه داد: فرزندان شاهد باید با الگو قراردادن سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و کسب علم و دانش سرآمد زنان دنیا شوند.

امام جمعه رشت اظهار داشت: بعد از گذشت از 31 سال از انقلاب مردم همچنان پیرو ولایت هستند و امسال با حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن همانند سالهای گذشته حماسه پرشور دیگری می آفرینند.

وی در ادامه برلزوم حفظ ارزشها و آرمانهای شهدا تاکید کرد و یاد آور شد: انقلاب اسلامی با خون 240 هزار شهید آبیاری شده است از اینرو همه ما وظیفه داریم با ادامه راه شهدا پاسدار خون پاکشان باشیم.
کد مطلب 1028807

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