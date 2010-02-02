استان فارس باید از حالت تک متغیره خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده عصر سه شنبه در شورای اداری استان فارس افزود: فارس فرصتهای متنوعی را در زمینه های اقتصادی، پزشکی، صنعتی و گردشگری در خود جای داده است.

وی خاطرنشان کرد: بحث سرمایه گذاری در استان فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که حوزه برنامه ریزی استانداری فارس می تواند در شکوفایی بخش سرمایه گذاری استان فارس موثر واقع شود.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: در عین حال طی چهار سال گذشته استان فارس در حوزه صنایع بالادستی جهش های بلندی داشته و باید این روند در آینده نیز ادامه داشته باشد.

احمدزاده با اشاره به مطالبات مردمی در حوزه تخصیص اعتبارات نیز عنوان کرد: مردم استان فارس خواستار توزیع عادلانه اعتبارات استانی هستند که در این خصوص نیز امیدواریم با محور قراردادن مناطق کم برخوردار این خواسته نیز محقق شود.

وی با اشاره به چهار سفر مقام معظم رهبری و هئیت دولت به استان فارس و دستاوردهایی که برای این استان به همراه داشت، افزود: 90 درصد پروژه ها و طرحهای سفر مقام معظم رهبری به استان فارس اجرایی شده ضمن اینکه 80 درصد از مصوبات سفر اول هیئت دولت و 26 درصد از سفر دوم هیئت دولت به استان نیز عملی شده است و علت اجرایی شدن این تعداد مصوبه را می توان در پیگیریهای معاونت برنامه ریزی استان دانست.