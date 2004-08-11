بازداشت چهار عضو القاعده در پاكستان

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، يك مقام ارشد امنيتي پاكستان امروز به خبرگزاري فرانسه گفت: چهار فرد مرتبط با سازمان تروريستي القاعده به رياست اسامه بن لادن اواخرهفته گذشته به دست نيروهاي پاكستاني درشهر لاهور در شرق اين كشور بازداشت شدند.



اين منبع كه هويت بازداشت شدگان را فاش نساخت ادامه داد: دو تن از آنها جزو افرادي هستند كه در جمع نيروهاي طالبان در افغانستان با نظاميان آمريكايي نبرد كرده و درجريان آن زخمي وپس از ورود غيرقانوني به پاكستان درمنطقه قبايلي درمرز مشترك با افغانستان ساكن شدند كه در ماه ژوئن گذشته نيز دوتن ديگر از اعضاي ترك القاعده به اين افراد پيوستند.



اين منبع توضيحي درباره اهداف و ماموريت هاي اين افراد براي هدف قرار دادن مواضعي در داخل يا خارج پاكستان نداده است.

گفتني است پيش از اين نيز 20 تن به اتهام ارتباط با القاعده در جولاي گذشته از سوي نيروهاي امنيتي پاكستاني در منطقه پنجاب بازداشت شدند.

