بیشترین حجم صادرات استان مرکزی به کشور عراق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اصغر عالیخانی عصر سه شنبه در جمع تجار عراقی در اراک افزود: سهم صادرات استان مرکزی در سال 87 بالغ بر 678 میلیون دلار بوده است که سال گذشته از این مبلغ حدود 200 میلیون دلار آن صادرات استان به کشور عراق بوده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته از مجموع 18 میلیارد دلار صادرات کشور حدود دو میلیارد دلار صادرات به کشور عراق داشته‌ایم.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی با ارائه آمار هشت ماهه صادرات کشور گفت: از مجموع بیش از 12 میلیارد دلار صادرات هشت ماهه نخست کشور، بیش از دو میلیارد و 500 میلیون دلار صادرات به عراق بوده است.

عالیخانی ارتباط تجاری استان با بیش 50 کشور دنیا را یک ارتباط موثر دانست و گفت: سیاست نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن سیاست استان افزایش سطح تعاملات اقتصادی و بازرگانی با عراق است و علاقمندیم این روابط را گسترش دهیم که برگزاری این همایش نشان‌دهنده عزم راسخ ما دراین راه است.

وی استقبال خوب شرکتهای ایرانی از مذاکره با طرفهای عراقی را یادآور شد و افزود: مذاکرات صورت گرفته بسیار ارزشمند است اما ما باید به دنبال کاربردی و عملیاتی کردن این مذاکرات باشیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی در پایان آمادگی ایران و استان را برای اعزام و پذیرش هیئتهای اقتصادی دو طرف، برگزاری نمایشگاه‌های اقتصادی در عراق، راه‌اندازی دفاتر تجاری در استانهای عراق و ایران را اعلام کرد.

