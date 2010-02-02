3800 اشتغال در بخش کشاورزی آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده عصر سه شنبه در نشست خبری از افتتاح 235 پروژه در بخشهای مختلف بخش کشاورزی همزمان با ایام الله دهه فجر خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح ها 184 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این طرح ها برای سه هزار و 804 نفر اشتغال ایجاد و 18 هزار و 400 خانوار از مزایای این طرح ها بهره مند می شوند.

عبدالله زاده کلنگ زنی طرح آبیاری طرح فشار 700 هکتاری دشت قره باغ و خط انتقال 25 کیلومتری این دست با صرف اعتباری بالغ بر 88 میلیارد ریال را از جمله طرح های مهم مورد افتتاح اعلام کرد و اظهارداشت: با بهره برداری از این طرح اهالی روستاهای قره باغ، قالقاچی، گورچین قلعه، مقتالو و نجف آباد تحت پوشش قرار می گیرند.

وی کلنگ زنی پروژه خط انتقال بیان چولی شهرستان پلدشت با صرف 20 میلیارد ریال، طرح آبیاری تحت فشارهزار هکتاری دشت یاراوغلی پلدشت با 90 میلیارد ریال و اشتغالزایی 400 نفر، خط انتقال و دو ایستگاه پمپاژ به همراه 88 طرح آبیاری تحت فشار خرد مالکی در سطح شهرستانهای ارومیه، پیرانشهر، بوکان، خوی، شاهین دژ، شوط، ماکو، مهاباد و میاندوآب با 575 هکتار با حضور مسئولان ملی و استانی را از دیگر طرحهای مهم مورد بهره برداری بخش کشاورزی در ایام دهه فجر اعلام کرد.

عبدالله زاده همچنین از افتتاح پروژه پرورش ماهی بادین آباد پیرانشهر با صرف چهار هزار و 500 میلیون ریال خبر داد و گفت: این مرکز ظرفیت تولید یکصد تن ماهی در سال را داراست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: همچنین همزمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سایت گلخانه سبزی و صیفی تابع وشیرکندی میاندوآب در وسعت سه هکتاربا اعتبار 11 میلیارد ریال و گاوداری شیری روستای حاجی بهزاد میاندوآب با ظرفیت 200 راس و صرف اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال به بهره برداری می رسند.

عبدالله زاده برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، معرفی 31 روستای نمونه در شاخصهای کشاورزی و تجلیل از 11 کشاورز نمونه ملی را از دیگر برنامه های این سازمان همزمان با ایام دهه فجر عنوان کرد.