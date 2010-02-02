114 هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عنایت الله تورنگ عصر سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان افزود: امسال بیش از شش میلیون و 267 هزار و 666 تن محصولات زراعی در استان تولید شد که نسبت به سال زراعی قبل پنج درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری بیش از 546 هزار و 93 هکتار از اراضی استان به کشت محصولات زراعی رفته و بیش از 45 نوع محصول زراعی در مازندران کشت می شود.

وی اظهار داشت: مازندران مقام نخست تولید برنج را با بیش از یک میلیون و 300 هزار تن شلتوک به خود اختصاص داده و مقام دوم تولید دانه روغنی را با بیش از 86 هزار و 768 تن دارد .

به گفته وی، کلزا، سویا و آفتابگردان مهمترین دانه روغنی مازندران به شمار می رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان داشت: این استان با داشتن هزار و 850 هکتار مزارع پنبه، دو هزار و 283 تن محصول تولید کرده است.

تورنگ در باره محصولات گلخانه ای مازندران عنوان کرد: در 22 هکتار نیز دو محصول خیار و گوجه کشت و برداشت می شود.

وی نظارت بر خرید تضمینی محصولات زراعی، بکارگیری فارغ التحصیلان کشاورزی در مدیریت اراضی کشت گندم، برنج و دانه های روغنی ، نظارت در تأمین و توزیع کود شیمیائی و بذر همچنین اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و توسعه کشت دوم بعد از برداشت برنج، گندم و جو را از دیگر فعالیتهای بخش زراعی مازندران عنوان کرد .

تورنگ بالا بودن هزینه تولید، پایئن بودن درجه مکانیزاسیون به علت کوچک بودن قطعات زراعی ، آبگرفتگی اراضی زراعی را از مهمترین چالشهای پیش رو زراعت بیان کرد.