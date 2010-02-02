۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۲۷

دومین روز دهه فجر؛

40 طرح عمرانی در گیلان به بهره برداری رسید

رشت - خبرگزاری مهر: در دومین روز از دهه فجر 40 طرح عمرانی با اعتبار 70 میلیارد ریال در سطح شهرستانهای استان گیلان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این طرحها شامل بهره برداری چهار طرح کشاورزی و آبرسانی در سیاهکل، واگذاری پنج خانه به مددجویان بهزیستی شفت، دفتر خدمات پستی و واگذاری 27 خانه مددجوی کمیته امداد صومعه سرا، سه واحد آموزشی و یک کارخانه شالیکوبی در رضوانشهراز جمله این طرحهاست.

بهره برداری یک واحد آموزشی و واگذار 10 خانه به مددجویان کمیته امداد، یک رشته راه روستای و یادمان شهدا و بازسازی گلزار شهدا در لاهیجان، سه طرح راهسازی در شاندرمن، دو رشته راه روستای در فومن، بهره برداری از دو واحد کار آفرینی و واگذاری پنج خانه به مددجویان کمیته امداد بندرانزلی، پنج رشته راه روستای و یک دهنه پل عابر پیاده در رودسر، چهار استخر ذخیره آب کشاورزی و یک باشگاه ورزشی در شهرستان املش از دیگر طرحهای افتتاحیه دومین روز از دهه فجر در شهرهای استان است.

همچنین نمایشگاه یاران امام حسین ( ع) به همت دانش آموزان عضو کانون شهید مطهری در مجتمع شهید مطهری رشت برپا شد،  دانش آموزان عضو این کانون صحنه کربلا و جان فشانیهای 72 نفر از یاران امام حسین (ع) را در روز عاشورا به تصویرکشید ند، همینطوردراین نمایشگاه پوسترها و کتابهای با موضوع عاشورا و کربلا ارائه شده است.
