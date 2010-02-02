40 طرح عمرانی در گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این طرحها شامل بهره برداری چهار طرح کشاورزی و آبرسانی در سیاهکل، واگذاری پنج خانه به مددجویان بهزیستی شفت، دفتر خدمات پستی و واگذاری 27 خانه مددجوی کمیته امداد صومعه سرا، سه واحد آموزشی و یک کارخانه شالیکوبی در رضوانشهراز جمله این طرحهاست.

بهره برداری یک واحد آموزشی و واگذار 10 خانه به مددجویان کمیته امداد، یک رشته راه روستای و یادمان شهدا و بازسازی گلزار شهدا در لاهیجان، سه طرح راهسازی در شاندرمن، دو رشته راه روستای در فومن، بهره برداری از دو واحد کار آفرینی و واگذاری پنج خانه به مددجویان کمیته امداد بندرانزلی، پنج رشته راه روستای و یک دهنه پل عابر پیاده در رودسر، چهار استخر ذخیره آب کشاورزی و یک باشگاه ورزشی در شهرستان املش از دیگر طرحهای افتتاحیه دومین روز از دهه فجر در شهرهای استان است.

همچنین نمایشگاه یاران امام حسین ( ع) به همت دانش آموزان عضو کانون شهید مطهری در مجتمع شهید مطهری رشت برپا شد، دانش آموزان عضو این کانون صحنه کربلا و جان فشانیهای 72 نفر از یاران امام حسین (ع) را در روز عاشورا به تصویرکشید ند، همینطوردراین نمایشگاه پوسترها و کتابهای با موضوع عاشورا و کربلا ارائه شده است.