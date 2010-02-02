بهره برداری همزمان از 300 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مدیرکل کمیته امداد استان یزد بعداز ظهر سه شنبه در مراسم بهره ‌برداری از تعدادی از این واحدهای مسکونی در شهرستان بهاباد اظهار داشت: این واحدها هر یک با زیربنای 50 تا 80 مترمربع و در مجموع در زیربنای 17 هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال احداث شده است.

حمید نصیری خاطرنشان کرد: کار احداث این واحدهای مسکونی در سال 87 آغاز شده و به مناسبت ایام دهه فجر امسال به بهره ‌برداری رسید.

وی افزود: 400 واحد مسکونی دیگر نیز از همین محل در حال احداث است که تا پایان نیمه نخست سال 89 به نیازمندان فاقد مسکن در سطح استان یزد واگذار می ‌شود.

در مراسم بهره ‌برداری از این واحدهای مسکونی، نماینده مردم استان یزد در مجلس خبرگان رهبری، استاندار یزد و جمعی از مسئولان استانی و محلی حضور داشتند.

پس از افتتاح واحدهای مسکونی مددجویان بهاباد، استاندار، نماینده مردم استان در خبرگان رهبری و جمع دیگری از مسئولان استانی و شهرستان بهاباد از استخر سرپوشیده شهرستان بهاباد بهره ‌برداری کردند.

این استخر با دو هزار و 100 مترمربع شامل آب‌ شیرین‌ کن، منبع ذخیره آب هوایی و زیرزمینی، سونای بخار، سونای خشک و جکوزی است که برای ساخت آن 12 میلیارد ریال از کمک‌ های مجتمع سنگ ‌آهن چادرملو هزینه شده است.

به دنبال افتتاح طرحهای ویژه دهه فجر شهرستان بهاباد به دست استاندار و آیت‌الله وافی، از صندوق مهر امام رضا(ع) این شهرستان نیز بهره‌برداری شد.

این صندوق به متقاضیان به صورت قرض‌الحسنه وام اشتغالزایی پرداخت می ‌کند.

بخش بهاباد امروز به طور رسمی از شهرستان بافق جدا و رسما به یک شهرستان مستقل تبدیل شد.

به همین مناسبت فرمانداری و تعدادی از پروژه‌های عمرانی این شهرستان امروز با حضور مسئولان استان و معاون وزیر کشور به بهره‌ برداری رسید.

شهرستان بهاباد 35 هزار نفر جمعیت دارد و از دو بخش آسفیچ و بهاباد تشکیل شده است.