فاز دوم آبرسانی به شهر بروجرد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح این پروژه به خبرنگار مهر گفت: در قالب این پروژه حدود 4.5 کیلومتر لوله گذاری با لوله چدنی نشکن صورت گرفته است.

امیر حمزه حقی آبی با بیان اینکه قطر لوله های به کار رفته 250 میلیمتر تا 700 میلیمتر بوده است، بیان داشت: برای این پروژه اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به مدت زمان 25 ماهه برای اجرای این پروژه، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این چاهها به طور متوسط 200 لیتر در ثانیه به ظرفیت آب دهی شبکه آب شرب شهر بروجرد اضافه می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان یادآور شد: خطوط جمع آوری چاه های یاد شده به شبکه جمع آوری اصلی چاههای نصیرآباد متصل و آب استحصالی پس از وارد شدن به ایستگاه پمپاژ چشمه قاضی به ایستگاه پمپاژ ابراهیم آباد و در نهایت در مخازن شهرک اندیشه در شمالی ترین نقطه شهر بروجرد تخلیه می شود.

فاز اول آبرسانی به شهر بروجرد با اعتباری بالغ بر 56 میلیارد ریال در آذرماه سال 86 با حضور وزیر نیرو وقت به بهره برداری رسید.

همچنین پیش از این در قالب فاز دوم این طرح مخزن پنج هزار مترمکعبی ذخیره آب با اعتبار چهار میلیارد ریال در هفته دولت سال گذشته و دو حلقه چاه با اعتباری بالغ بر 4.5 میلیارد ریال در تیرماه سال جاری به بهره برداری رسیده است.