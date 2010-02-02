نبود آمار صحیح از املاک شهرداری، بار مالی سنگینی ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، هادی رمضانی عصر سه شنبه در جمع اعضای شورا افزود: با بهره گیری از آمار صحیح املاک و مستغلات، سرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی تسریع می شود.

وی در دسترس نبودن آمار صحیح املاک شهرداری را یکی از مهمترین دغدغه های اعضای شورا دانست و اظهار داشت: با همت دوستان و همکاران شهرداری رشت، گامهای مثبتی در این خصوص برداشته شد.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران همچنین با انتقاد از عملکرد برخی از کارشناسان شهرداری افزود: در پاره ای از موارد مشاهده می شود که نظر کارشناسان در مورد زمین یا ملک متعلق به شهروند با طرح جامع تطابق نداشته و خریدار مدتی بعد آگاهی می یابد که ملک مذبور در حریم رودخانه بوده و یا کاربری فضای سبز دارد.

وی با اعلام اینکه این قبیل بی توجهی ها باعث سلب اعتماد مردم از شهرداری می شود، از شهردار رشت خواست طی هماهنگی با شهرداران مناطق از بروز چنین خطاهایی جلوگیری کند.