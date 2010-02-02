میچل خواستار بازگشت ابومازن به پای میز مذاکرات سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، در حالی که رژیم صهیونیستی بدون توجه به خواسته جامعه جهانی همچنان بر ادامه ساخت و سازها در مناطق اشغالی فلسطین پافشاری می کند، "جرج میچل" از تشکیلات خودگردان خواست که به پای میز مذاکرات سازش بازگردد.

وی در گفتگو با روزنامه "الشرق الاوسط" چاپ لندن ضمن متهم کردن طرف فلسطینی به بهانه تراشی برای از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی گفت : زمان آن رسیده است که به بهانه تراشیها در این زمینه پایان داده شود.

فرستاده ویژه دولت آمریکا به خاورمیانه همچنین خواستار فشار اتحادیه اروپا بر تشکیلات خوگردان برای بازگرداندن مقامهای فلسطینی به این مذاکرات شد. این در حالی است که با وجود سفر اخیر میچل به منطقه تل آویو هیچ اقدامی برای اجرای خواسته فلسطینیها که توقف کامل شهرک سازی در مناطق اشغالی است، انجام نداده است.

وی در بخش دیگری از سخنان از اشتیاق اندک ابومازن برای مذاکره با تل آویو سخن گفته و اعتراف کرد که علت این امر این است که مذاکره نکردن بهتر از آغاز مذاکره ای است که نتایج آن نامشخص است.

الشرق الاوسط همچنین نوشته است که "برنار کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه ضمن حمایت از مواضع ابومازن، از میچل خواسته که نگرانیهای رئیس تشکلات خودگردان را درباره آغاز مذاکراتی که هیچ تضمین بین المللی ندارد، درک کند.