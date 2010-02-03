به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود حلیمی شامگاه سه‌شنبه در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری استان که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد به خصوصیات این نرم‌افزار اشاره کرد و گفت: با تکمیل شدن نرم افزار هدفمند‌کردن سرمایه‌گذاری، پروژه‌هایی که زمان فراوانی را صرف می‌کردند در مدت زمانی کوتاه به نتیجه خواهد رسید.



مدیر هماهنگی دفتر اقتصادی استانداری قم بیان کرد: در به اجرا رساندن این طرح عظیم نیازمند همکاری ویژه دستگاه ها‌ی ذیربط هستیم و اگر دستگاه‌ها به موقع اطلاعات را وارد سیستم کنند با حرکتی عظیم روبرو می شویم و گام بلندی را در هدفمند کردن سرمایه‌گذاری‌ها بر خواهیم داشت.



وی اظهار داشت: بعد از تکمیل شدن این پروژه، نرم افزار ستاد سرمایه‌گذاری جهت بهره‌‌وری به پایتخت ارسال خواهد شد.



سیاست ستاد سرمایه گذاری استان سیاستی کلان است



معاون برنامه‌ریزی استاندار قم نیز در این جلسه تأکید کرد: ستاد سرمایه گذاری مکان مناسبی برای مطرح کردن مسائل خرد و ریز نیست بلکه سیاست ستاد سرمایه گذاری استان، سیاستی کلان باشد.



سید رضا دهناد اظهار داشت: اگر مدیران دستگاه‌ها به وظیفه خود عمل کنند نیازی به دخالت استانداری در هر اموری نیست.



وی با انتقاد صریح از مدیران خواست تا از مطرح کردن مسائل خرد و جزیی در ستاد سرمایه‌گذاری استان پرهیز کنند.



دهناد از اعضای ستاد سرمایه‌گذاری خواست تا به مسائل بزرگ و کلان و مسائل بین‌المللی بپردازند و از مطرح کردن مسائل حاشیه‌ای در جلسات خودداری کنند.



وی خاطر نشان کرد: اگر دستگاه‌های استان به مسائلی که در این ستاد مطرح می‌شود عمل کنند، شاهد تحولی عظیم در سرمایه‌گذاری در قم خواهیم بود.