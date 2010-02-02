کرزای وارد عربستان شد/درخواست از عبدالله برای وساطت میان کابل و طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز با هدف دیدار با پادشاه عربستان وارد این کشور شد.



کرزای بلافاصله پس از ورود به جده در غرب عربستان، مناسک عمره مفرده را آغاز کرد، وی قرار است با اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی دیدار کند.



کرزای فردا چهارشنبه راهی ریاض می شود تا با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان دیدار کند.



کرزای که پنجشنبه گذشته خواستار مداخله عربستان برای برقراری آشتی میان دولت افغانستان و گروه طالبان شد، قصد دارد در دیدار با عبدالله بن عبدالعزیز این خواسته خود را تکرار کند و از پادشاه عربستان بخواهد با استفاده از نفوذ خود زمینه برقراری آشتی میان دولت کابل و گروه افراطی طالبان را فراهم و در این زمینه نقش اصلی را ایفا کند.



رئیس جمهوری افغانستان در نشست بین المللی اخیر در لندن نیز از نقش آفرینی ریاض در حل مشکلات افغانستان سخن گفته بود.