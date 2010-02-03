شبهه در دین، توطئه جدید دشمن در ضربه زدن به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت‌الاسلام علی‌اکبر حاجی عزیزخانی سه شنبه شب در جمع کارکنان این اداره ‌کل گفت: دهه فجر بهترین فرصت برای تجلی وحدت در نظام اسلامی و تبیین عملکرد انقلاب اسلامی است.



وی افزود: در سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب، دستاوردهای انقلاب اسلامی در تمامی بخش‌ها قابل لمس است و این نظام توانسته در بعد توجه به اقشار ضعیف جامعه خدمات ارزنده‌ای انجام دهد.



حاجی عزیزخانی تصریح کرد: شکل گیری انقلاب اسلامی در بخش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تاثیرعمیقی در جهان داشته و توانسته در بعد جهانی نیز با شعار نه شرقی و نه غربی و همچنین عدم وابستگی به استکبار نظام نوینی در این عرصه به دنیا معرفی کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: اگر انقلاب اسلامی را در دنیا بی‌ نظیر ندانیم در حقیقت می توانیم آن را کم نظیر معرفی کنیم و به همین دلیل از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن از هر حربه ‌ای برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی استفاده کرده است.



وی تأکید کرد: دشمنان با جنگ نرم باورهای ملی و فرهنگی ما را به بازی می ‌گیرند و با مطرح کردن سئوالاتی پیرامون مسائل مذهبی و ملی در کشور، ایجاد شبهه می‌ کنند و پس از ایجاد شک و شبهه میان مردم، خود را به آنها نزدیک کرده و به جامعه ضربه می زنند.



عزیرخانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مردم، نظام و انقلاب را از خودشان می‌دانند و خود را نیز متعلق به نظام، لذا با هوشیاری و حفظ وحدت چون گذشته تمام نقشه‌های دشمنان را برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی نقش بر آب خواهند کرد.